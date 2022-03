Estudiantes cartaginesas denunciaron a profesor por supuestos tocamientos

Tres estudiantes del liceo Braulio Carrillo, ubicado en Oreamuno de Cartago, denunciaron la tarde de este miércoles 16 de marzo que fueron aparentemente tocadas por un profesor de dicha institución.

En el colegio aseguran que cumplieron con el protocolo. (Keyna Calderón)

Está mañana La Teja intentó conversar con el director del colegio, Abel Elizondo, pero ha no ha dado respuesta a nuestras llamadas.

De momento no se han dado mayores detalles sobre lo ocurrido con las muchachas, solo se sabe que los supuestos tocamientos se dieron dentro del colegio.

Algunos padres contaron que la policía tuvo que intervenir para proteger al educador y sacarlo con custodia policial, pues algunos tatas quisieron agredirlo al enterarse de lo ocurrido.

El papá de una de las estudiantes dio a conocer la situación en su cuenta de Facebook.

“Buenos días amigos. Yo soy padre de familia de una de las afectadas, víctima de acoso sexual del profesor de ... (omitimos la materia) del Liceo Braulio Carrillo Colina. Y créanme que me siento sumamente impotente ante esta situación... La policía actúa a favor del acosador para salvar su integridad física, ya que varios padres de familia lo iban a quebrar.

“Esto es muy bochornoso. Mi pequeña no vive conmigo, pero tiene mi apoyo. Si ella (hija) no actúa a tiempo pudo pasar a más. No sé ustedes, pero no veo ético por parte del colegio que en los grupos de padres de familia no nos permitan mencionar el tema sabiendo que se trata de la integridad humana física y cristiana de nuestros menores”, publicó el hombre.

El tata aseguró que lo correcto es que el profesor se someta a un proceso de investigación.

Algunos padres de familia se están organizando para realizar una manifestación este viernes en las afueras del colegio, a partir de siete de la mañana.

La Teja consultó a Víctor Hugo Orozco, director Regional del MEP en Cartago, pero aseguró que no podía dar mayores detalles.

“No me puedo referir mucho, pero es un tema de presunto hostigamiento. La institución realizó el protocolo correspondiente y levantó un acta para emitirlas a la instancia correspondiente del MEP y el PANI, ayer mismo quedó todo documentado. Es la primera vez que se da una acusación contra este profesor que trabaja como interino”, dijo.

Sobre la manifestación que está programada para mañana, aseguró que el colegio procedió correctamente.

“La administración del centro ha procedido como corresponde y me parece que situaciones como estas no deben afectar la salud de la institución, más bien hacemos un llamado a los padres, madres y encargados de que confíen en el colegio porque ellos están haciendo grandes esfuerzos para ofrecer una educación de calidad. La matrícula para este año es de más de 1100 estudiantes”, finalizó.

A principios de enero de este año este mismo colegio generó noticia cuando, por medio de redes sociales, un estudiante amenazó con hacer un tiroteo y que utilizaría explosivos dentro de la institución.