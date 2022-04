Estudiantes del CTP Roberto Gamboa de Desamparados no pueden llevar tijeras por seguridad

El colegio mandó la circular el 1º de abril, desde entonces vetaron las tijeras. Foto: Facebook (Facebook CTP Roberto Gamgoa)

Los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Roberto Gamboa, en Desamparados, no pueden usar tijeras, esto como una nueva medida ante la violencia que se vive en las aulas.

La decisión fue tomada desde principios de este mes y la única manera de que los estudiantes puedan ingresarlas a la institución es por solicitud de los docentes.

En una circular enviada el 1º de abril, la directora Ligia Abarca explica: “Dados los problemas que se han dado en la institución por amenazas y portación de armas, se les informa que los estudiantes pueden traer tijeras solo si se los solicita algún profesor y tienen que ser pequeñas y de ‘punta roma’, cualquier otro tipo de tijera será considerada como arma, se decomisara y se activara el protocolo”.

A algunos de los estudiantes, aunque reconocen que ha aumentado la violencia, les parece que la normativa es exagerada.

“Es muy común que ahora en los coles los alumnos se agarren y aquí no es la excepción. Hace poco más de una semana nos avisaron que ya no íbamos a poder traer tijeras, aunque uno casi nunca las usa, es el colmo, porque en un tiempo nos van a decir que no traigamos lapiceros”, dijo una de las estudiantes.

La joven aseguró que, en caso de que requieran usar tijeras, deben ser casi como las que se usan en preescolar.

“Nos dijeron que si alguno trae, se la van a decomisar”, dijo la estudiante.

La Teja consultó al CTP Roberto Gamboa y solo explicaron, vía telefónica, que la medida es parte de la prevención del colegio y que de por sí, los alumnos cuando las necesitan es normalmente en asignaciones en la casa y no en el centro educativo.

“A mí no me parecen estas medidas, claro que no quiero que a mi hijo le pase algo en el colegio, pero creo que sería mejor que, en lugar de tomar estas acciones que me parecen ridículas, el MEP se encargue de ayudar a los estudiantes con charlas. Las maestras en los salones saben cuáles son los muchachos que más preocupan y dónde poner la mirada”, dijo la mamá de una estudiante, de apellido Calderón.

En algunos videos que circularon en marzo en las redes sociales y en WhatsApp, se observa a varios estudiantes dándose a golpes afuera y dentro del colegio, incluso en uno son muchachitas pegándose a manazo limpio.