Examen psiquiátrico solicitado para Sherman Guity busca analizar conducta y posibles desviaciones sexuales

La defensa del atleta costarricense Sherman Guity explicó ante los jueces qué es lo que pretende determinar con la valoración psiquiátrica solicitada antes de que arranque el juicio en su contra.

El medallista paralímpico enfrenta una acusación por tres presuntos delitos de maltrato, dos ofensas a la dignidad y un aparente delito de violación.

Estos hechos habrían ocurrido entre el 16 y 17 de marzo del 2022, según señala la investigación.

Durante la audiencia, el abogado defensor David Fernández indicó que buscan un análisis más amplio relacionado con la conducta y la sexualidad del atleta.

“Un dictamen médico que nos aclare con respecto a la psiquis, a la conducta, al entendimiento y al desarrollo de la sexualidad de don Sherman para ver si hay alguna forma científica de poder dar algún indicio si una persona tiene conductas desviadas sexualmente, esto es muy importante para esta representación”, manifestó Fernández ante el Tribunal Penal de Heredia.

Atleta enfrenta acusaciones por presunta violación, maltratos y ofensas a la dignidad. Foto: Albert Marín. (Albert Marin/Gerald Drummond y Daniela Rojas en entrenamiento.)

La solicitud fue acogida por los jueces, razón por la cual el debate no inició este miércoles 29 de abril como estaba previsto.

De momento, no existe una fecha definida para el arranque del juicio, ya que la valoración psiquiátrica podría tardar varios días.

Para este miércoles 29 de abril estaba previsto el inicio del debate; sin embargo, el juicio no arrancó debido a una solicitud presentada por la defensa del atleta.

El abogado David Fernández pidió que antes de comenzar el proceso se realice un examen psiquiátrico a Guity, gestión que fue aceptada por los jueces.

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Defensa del medallista paralímpico pidió valoración antes de iniciar el debate. Cortesía: Olman Mora/Archivo (Cortesía: Olman Mora/La Nación)

De momento, no existe una fecha definida para el inicio del juicio, ya que la valoración psiquiátrica podría tardar hasta una semana.

Además, trascendió que Guity y su defensor habrían intentado llegar a una conciliación con la víctima; sin embargo, esa petición aparentemente no fue aceptada.