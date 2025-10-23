Exceso de confianza pudo haber facilitado el asesinato de Kevin Kirby, según amiga cercana

Kevin Kirby anhelaba envejecer cerca del mar, ese era su lugar de paz (Instagram/Redes sociales)

Los amigos de Kevin Kirby todavía no logran procesar que él ya no esté. Fiorella, amiga del joven desde hace años, lo describe como “un ser humano increíble, cariñoso y especial”.

Según ella, tras la muerte de su madre, Kevin se volvió más amoroso de lo que era, y más pendiente de quienes lo rodeaban. “Tenía su familia, pero era muy de nosotros, sus amigos, algunos eran hermanos para él”, comenta.

El OIJ allanó una casa donde se cree le dieron muerte a Kevin Kirby

Para Fiorella, Kevin era un joven de carácter alegre, apasionado por el surf y la pesca, que hacía amigos con facilidad y se abría con todos. Sin embargo, su gran defecto, según la amiga, era confiar demasiado en los demás.

“Siempre le pedí que no confiara tanto en la gente”

Fiorella asegura que desde hace tiempo le advertía sobre su exceso de confianza.

“Al principio, yo creí que fue por el robo del carro que lo mataron, porque ¿quién iba a querer matar a una persona como él (llora)? Nos destrozaron. Kevin era un alma libre, que iba a disfrutar del mar y allá conocía a gente que adoptaba enseguida como amigos… Muchas veces le dije que no confiara tanto en la gente, así era en todo lado, muy relajado en eso”, relató.

Kevin Kirby, de 27 años, hallado sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8.

Aunque Fiorella estuvo estudiando fuera del país durante los últimos dos años, siempre mantuvo contacto con Kevin a distancia.

“Siempre pensé que su desaparición iba a ser algo de horas y que solo iba a terminar en una regañada. Es un dolor tan profundo… sus amigos queremos saber lo que ocurrió, aunque ningún porqué puede apagar lo que sentimos. Hoy yo soy feliz por seguir mis sueños gracias a sus consejos. En mi familia querían que yo estudiara administración y yo soñaba con ser doctora; él me apoyó para que yo defendiera lo que quería y siempre me dijo que uno venía a vivir buscando ser feliz y eligiéndose primero”, agrega.

Tragedia en Hatillo

El 28 de septiembre de 2025, Kevin desapareció después de asistir a una fiesta de cumpleaños en Sabanilla de Montes de Oca. Su camioneta Ford Ranger Raptor, conocida como “Billy the Raptor”, fue hallada días después en Atenas, Alajuela. Su cuerpo fue encontrado el 1.° de octubre en el río María Aguilar, en Hatillo 8, con signos de tortura, incluyendo golpes en las costillas y heridas de arma blanca.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó, inicialmente, que el crimen estuviera relacionado con el robo del vehículo, aunque luego surgió la hipótesis de que el asesinato podría haber tenido relación con un robo de dinero.

El legado de Kevin

La amiga asegura que Kevin era un “ser de luz”, que soñaba con envejecer cerca del mar. Su bondad y carisma han generado muestras de afecto de toda la comunidad.

“Hemos visto mucho amor de desconocidos para Kevin. Eso es reflejo de su bondad, su amor y su legado como ser humano. Me prometió que me abrazaría muy fuerte cuando nos viéramos y ahora eso nunca será posible, porque nos los arrebataron”, comenta Fiorella.

Varios grupos de surf han organizado despedidas en su honor, recordando al Kevin amigo, surfista, profesional e hijo.

“No puedo perdonar a quienes hicieron esto y espero que pronto estén en prisión; si alguien sabe algo que pueda apoyar las investigaciones que han avanzado muy rápido y con mucho apoyo, por favor no callen, no se guarden eso”, asegura Fiorella, quien sostiene que siempre mantendrá a su amigo presente en su vida.

El OIJ presume que con engaños Kevin fue llevado hasta una casa en María Reina, donde le dieron muerte. En ese sitio los forenses aplicaron muchas pruebas para determinar qué ocurrió.

“Kevin jamás debió ir a ese lugar tan peligroso, estoy luchando todos los días, porque no puedo dejar de pensar lo que pudo haber sufrido en manos de esas personas con tanta maldad en sus almas”, dijo.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó a La Teja que la hipótesis que manejan en el caso es que Kevin fue asesinado por sujetos que trataron de robarle dinero de sus cuentas.

“Él fue llevado por otras personas a ese sector en María Reina y, en apariencia, ahí fue sometido y luego de eso, los captores intentaron sacarle dinero a través de las diferentes cuentas que tenía esta persona. En algún momento sucedió algo y falleció en el lugar donde lo tenían en cautiverio. Posteriormente, arrojaron su cuerpo cerca de un puente”, explicó Zúñiga.

Todavía no hay personas detenidas por el asesinato.