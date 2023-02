Excruzrojista “espantó” a sombra maligna que estaba asfixiando a señora en Hatillo

El caso ocurrió en una casa en Hatillo. Foto: Con fines ilustrativos (Paranormal 506)

Lo que inició como una emergencia por una señora que sufría un problema respiratorio, terminó por convertirse en una experiencia paranormal para el excruzrojista Arturo Alfaro.

Sin querer queriendo, según la señora, Alfaro “espantó” a una sombra maligna que amenazaba con quitarle la vida dentro de su casa, ubicada en Hatillo, San José.

Esa fue no la primera experiencia de ese tipo que vivió el excruzrojista, de hecho unos años atrás se enfrentó a un caso más aterrador en Tibás, que pareciera sacado de una de las conocidas películas de El Exorcista.

En cuanto a este caso ocurrido en Hatillo, Alfaro no recuerda con exactitud la fecha, solo sabe que esa noche fueron alertados sobre una mujer que, aparentemente, tenía un problema de salud y necesitaba ayuda.

“Una vez nos mandaron a Hatillo a atender a una señora, cuando llegamos, la puerta de la casa estaba abierta. De igual manera yo toqué la puerta y nadie salió, pero escuché a alguien en un cuarto, como que estaba con un problema respiratorio, entonces pedí permiso y entré”, recordó Alfaro.

Arturo Alfaro, excruzrojista que vivió varios casos extraños. Foto: Cortesía Arturo Alfaro

Al entrar a la vivienda, el excruzrojista escuchó a una persona que estaba jalando aire y al acercarse a uno de los cuartos encontró a una señora acostada sobre una cama, quien le dijo: “Muchacho, qué dicha que vino, porque él me estaba ahogando”.

“Yo le pregunté qué le había pasado y me respondió: ‘Él me estaba ahogando’, pero no había nadie más ahí, entonces ella dijo que yo tenía algo, porque cuando entré la sombra se fue por la ventana, que era una ventanita muy pequeña, como las que hacen en los baños”, recordó Alfaro.

Según él, la ventana era demasiado pequeña para que una persona saliera por ahí, además dijo que tras su llegada la señora ya estaba como si nada le hubiera pasado.

“Uno trata de no darle pelota a esas cosas”, explicó Alfaro.