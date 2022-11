Exempleada narró terrible momento en el que encontró cuerpo de María Luisa Cedeño

Daniela Ceciliano fue la persona que encontró el cuerpo de Cedeño. Foto: Adrián Galeano

“Hay mucha sangre y ella está muerta”, eso fue lo único que Daniela Ceciliano, exgerente de operaciones del hotel La Mansión Inm, le pudo decir al acusado Bodaan, dueño dicho hotel, tras descubrir el atroz homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño, ocurrido el 20 de julio del 2020.

Ceciliano, quien trabajó por más de 2 años en el mencionado hotel, ubicado en Manuel Antonio de Quepos, fue la persona que encontró el cuerpo de la doctora dentro de la habitación número 3 y dio aviso a las autoridades.

La exempleada narró con muchos detalles cómo fue que descubrió el homicidio de Cedeño, durante la declaración que rindió la mañana de este lunes en el juicio que se lleva contra Bodaan y dos hombres de apellidos Herrera y Miranda por el homicidio de la doctora.

No llegó a desayunar

Según Ceciliano, ese día ella entró a trabajar a las 6:00 a.m. y la mañana transcurrió con normalidad; sin embargo, a eso de las 11:00 a.m. una supervisora de nombre Raquel le dijo que estaba muy preocupada, pues la doctora Cedeño no llegó a desayunar.

Esta situación causó preocupación en Ceciliano, pues recordó que la anestesióloga le había comentado a la otra supervisora que la pandemia y una separación la habían afectado mucho.

Ceciliano y su compañera fueron a buscar a la doctora, pero decidieron entrar por la habitación 4, que estaba desocupada, para salir al balcón y ver si Cedeño estaba en el balcón de su cuarto.

“Raquel empezó a llamarla, la puerta estaba un poco abierta y la perrita se asomó y estaba temblando (…) Raquel se acercó y miró como debajo de la cortina y me dijo ‘Daniela hay mucha sangre’, y salió corriendo hacia la recepción y yo me fui detrás de ella”, recordó.

La doctora María Luisa Cedeño Quesada falleció luego de ser asesinada en el hotel de Manuel Antonio donde se hospedaba. Facebook

Con ayuda del encargado de mantenimiento, de nombre Lester, abrieron la puerta de la habitación y fue en ese momento que Ceciliano descubrió lo que había pasado con Cedeño.

“Yo entré hasta donde estaba la cama, al pie de la cama, y ella (Cedeño) estaba cubierta con la sabana, tenía un pie fuera de la sabana era evidente que no estaba con vida, el olor era espantoso”, narró.

Reunidos en el lobby

Tras descubrir el espantoso crimen Daniela llamó a Bodaan, quien en ese momento estaba en una reunión. Según ella, él solo le respondía que no entendía, por lo que ella, en inglés, le dijo: “hay mucha sangre y ella está muerta”.

Mientras las autoridades llegaban a atender la escena, Ceciliano dijo que Bodaan pidió que todos los empleados y las personas que estaban en el hotel se reunieran en el lobby. También destacó que el dueño del hotel preguntaa binsistentemente dónde estaban Herrera y Miranda, los otros dos acusados por el homicidio.

El único que no llegó al lobby fue el bailarín apellidado Herrera, quien se quedó en su cuarto, pues al parecer había estado tomando unas cervezas que habría cogido sin permiso del restaurante.

“(Bodaan) Insistió que llamara al encargado del OIJ para llevarlo con él a la habitación de Teo (Herrera), pero no indicó por qué razón”, dijo la exempleada.

En cuanto a Miranda, éste si llegó al lobby y cuando Bodaan le preguntó si sabía que Cedeño había muerto este respondió que no con cara de sorpresa, dijo Ceciliano.