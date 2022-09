Exesposo de Lynda Díaz descontará pena de 12 años por violar a su hija

El exesposo de Lynda Díaz, Carlos Solano, tendrá que cumplir con la pena de 12 años de cárcel por los delitos de violación y abuso agravado en contra de la hija de ambos Lindaliz Solano Díaz.

Lynda Díaz y Lindaliz celebran que la justicia no se olvidó de ellas. Instagram.

La noticia fue confirmada con Lynda, quien aseguró que ahora sí el hombre va a tener que pagar la pena e ir a la cárcel, porque ya se agotaron todas las posibilidades que tenía para apelar.

“Con el voto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ratifica la condena impuesta por el Tribunal Penal de Pavas en fecha 7 de setiembre del 2021 mediante la cual se condenó a: Carlos Solano Zúñiga, por los siguientes delitos: violación calificada, abuso sexual contra persona menor de edad y corrupción agravada”, informó la defensa de Díaz, a cargo de Fabio Oconitrillo.

Lynda nos contó que recibió la noticia mientras andaba caminando por San Juan, Puerto Rico, hasta donde viajó para celebrar el cumpleaños de su hermana.

“Tengo un sentimiento de paz y alivio. La semana pasada estaba pensando que había pasado ya bastante tiempo. Otra apelación más a la Casación, después de tanto que intentaron por la salud de él, y decir que todo fue un caso para sacar provecho económico de nosotras a él... El ver el resultado final del esfuerzo tan grande que se hizo , después de 10 años en juicio”, dijo Díaz.

Añadió, “siempre trabajamos con el mismo abogado, Fabio Oconitrillo, y su bufete, a ratos sentimos que flaqueamos, sobre todo la gorda (su hija), me comentó que ya no podía más, yo le dije: ‘mi amor si ya llegamos hasta aquí, usted puede más, yo puedo más, vamos para adelante, se va lograr’. Muchas veces dudamos del sistema, hasta que tuvimos este resultado que da mucha esperanza a otras muchachas que están pasando por lo mismo en Costa Rica”.

Lynda asegura que la noticia le dio mucha paz y esperanza.

Carlos Solano agotó todos los recursos de apelación y casación. Foto de: Diana Méndez. (Diana Méndez.)

“Finalmente lo que dijo mi hija se vuelve a creer, a los que no creyeron, todo está muy claro, el sistema funcionó, yo muy sorprendida, ya podemos soltar esto que ha sido muy fuerte para toda la familia... Después de amenazas de muerte y lo que quiso hacer contra nosotras, no nos importaron las amenazas ni los audios ni lo que él planeó para salir del camino, finalmente lo logramos, podemos seguir adelante. Estamos súper felices, no hay que celebrar nada respecto a él, va a tener lo que merece, la cárcel, y lo que le quede de vida la vergüenza de que violó a sus hijas, tendrá que vivir con esto el resto de su vida.”, dijo.

La guapa morena asegura que demostraron que siempre hablaron con la verdad.

“Los amigos que dudaron de nuestra palabra, de nuestra intención, esto les calla la boca. Como mamá me eché una batalla grandísima, lo hice y lo volvería a hacer feliz de que mis hijas van a estar en paz”, dijo.

Solano tiene tres años de estar con arresto domiciliario.

En abril de este año, después de una apelación, la Corte ratificó que el hombre deberá descontar 12 años. Por lo que el recursos de casación era el último “cartucho” que le quedaba.

Antecedentes

Este caso inició en el año 2012, cuando Lindaliz demandó a su padre por hechos que ella aseguró que ocurrieron cuando iba a visitarlo a su casa. Para ese momento, él ya era exesposo de Lynda Díaz.

El caso fue llevado a juicio en el 2016 y en ese año Solano fue absuelto, sin embargo, el abogado de Díaz apeló la decisión de los jueces y se ordenó un nuevo juicio para el 2019, en el cual el hombre fue sentenciado a 12 años de cárcel por seis delitos de abuso sexual y uno de tentativa de violación.

Pero de nuevo se dio una apelación, esta vez por parte de la defensa de Solano, por lo que el Tribunal de Apelación de Sentencia solo acreditó el último de los delitos (tentativa de violación), motivo por el cual la condena se redujo a cuatro años de prisión.

La situación no terminó ahí, porque ese Tribunal ordenó que se realizara un nuevo debate por los supuestos delitos de abusos sexuales, el cual finalizó con la condena de 12 años por los delitos de de abuso sexual agravado, corrupción agravada y violación agravada.