Exgerente del Banco Nacional es atacado a golpes y amordazado por asaltante dentro de su propia casa

Hayden fue llevado al hospital San Juan de Dios tras el ataque. Foto Facebook.

William Hayden Quintero, exgerente del Banco Nacional de Costa Rica, vivió una verdadera pesadilla, pues fue atacado de forma muy violenta por un sujeto que se metió a robar a su casa, en Escazú.

Así lo contó el economista por medio de una publicación que hizo en su perfil de Facebook horas después del ataque. Hayden también publicó una fotografía en donde aparece con un vendaje en la cabeza y con golpes en uno de sus ojos.

Según la publicación del exgerente bancario, los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando él se encontraba durmiendo. En ese momento en su casa se encontraban su esposa y su hijo.

“Anoche (domingo) se metió un ladrón a mi casa, yo estaba dormido, sentí algo anormal y cuando abrí los ojos lo vi frente a mí. Comencé a gritar para despertar a mi esposa y a mi hijo, el cabrón comenzó a amarrarme brazos y pies con una cinta adhesiva”, publicó.

William Hayden Quintero, exgerente del Banco Nacional. Foto Facebook.

Hayden, de 84 años, trató de resistirse y fue en ese momento en el que fue víctima de la agresión, pues el maleante comenzó a golpearlo violentamente en la cabeza y en su ojo derecho.

“Perdí el conocimiento. Cuando me recuperé ya no estaba. Mi esposa y mi hijo autista lo enfrentaron, pero salió corriendo por los techos y la Policía que fue rápida lo detuvieron. No se robó nada”. indicó en la publicación.

El economista también contó que fue llevado al hospital San Juan de Dios, donde estuvo desde la medianoche hasta las 6 de la mañana del lunes. En ese centro médico le realizaron un TAC y trataron sus heridas.

“Estuve en el San Juan de Dios de 12 pm de ayer a 6 am de hoy (lunes). Estoy contando el cuento, me siento mal, adolorido, con dolor de cabeza, con fuerte dolor de cabeza y náuseas”.