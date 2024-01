Exiliados nicaragüenses que fueron atacados por sicarios nunca estuvieron bajo cuidado del OIJ

Joao Maldonado y Nadia Robleto fueron intervenidos en el centro médico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que nunca han estado a cargo de la custodia y protección de Joao Maldonado ni de Nadia Robleto, la esposa de él, ambos exiliados nicaragüenses que fueron atacados a balazos por unos sicarios el pasado 10 de enero.

La Policía Judicial aclaró esta situación este viernes, luego de que circulara la versión de que la pareja se encontraba en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, y que aun así fueron atacados cuando viajaban en un carro por San Pedro de Montes de Oca.

Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), explicó que en ningún momento el Ministerio Público, el cuál está a cargo del mencionado programa, ha solicitado la colaboración del OIJ para la protección de estas personas.

“El OIJ no ha tenido injerencia, no ha sido comunicado y no estaba bajo nuestra tutela la protección de estas personas.

“El programa de Protección de Víctimas y Testigos según la ley 8720 está bajo la tutela de la oficina protección de víctimas y testigos que está adscrita al Ministerio Público, ellos, con su equipo evaluador, son los que se encargan de determinar cuáles son las medidas procesales y extra procesales para determinar cuál es el tipo de protección que se va a dar”, explicó Brenes.

Según Brenes, es el Ministerio Público el que debe notificar al OIJ y a partir de eso la unidad especializada de la Policía Judicial empieza a trabajar en la custodia de las personas, situación que no se dio en el mencionado caso.

“Este programa es voluntario, las personas que se acogen a ese programa deben firmar voluntariamente y cumplir con absolutamente todos los requerimientos y recomendaciones que da el equipo evaluador”, añadió Brenes.

Este es el segundo atentado que sufre Maldonado, pues el sábado 11 de setiembre del 2021 Joao fue atacado a balazos de una manera similar, él viajaba en un carro y con una moto lo persiguieron para dispararle en Bello Horizonte de Escazú, esa vez sufrió cuatro impactos en la clavícula derecha, el tórax, el abdomen, y el antebrazo izquierdo.

En cuanto a la condición de Maldonado, lo único que ha trascendido es que este permanece internado en el Hospital Calderón Guardia, a donde fue llevado en condición delicada debido a los disparos que recibió, uno de estos en su cabeza.