Exjugador del Herediano es detenido en banda de préstamos gota a gota ligada a homicidio de modelo

Exjugador del Club Sport Herediano fue detenido junto a otros cuatro jóvenes por banda de préstamos gota a gota

Por Alejandra Morales
16/10/2025/ Allanamientos simultáneos en Oritina por el caso Rashab García y prestamistas gota a gota / Foto John Durán
El exjugador fue detenido este jueves en Orotina. (JOHN DURAN/John Durán)

Un exjugador del Club Sport Herediano de apellido Escoe, de 22 años, está entre los detenidos de una violenta banda de préstamos gota a gota liderada por Manfred Bustos, principal sospechoso del asesinato de la modelo Rashab García y de su amigo y de su amigo Nelson Pavón, de 34.

Escoe fue detenido la mañana de este jueves 16 de octubre, mediante nueve allanamientos que realizó el OIJ de Orotina.

Junto a él también detuvieron a otros cuatro sujetos de apellidos: Alvarado, de 21 años; Monge de 22 años; Rodríguez, de 23 años; Acuña de 21 años; quienes junto a Escoe, aparentemente, seguían órdenes de Bustos, de 42 años.

Extorsiones, amenazas y violencia contra las víctimas

De acuerdo con las autoridades la banda daba préstamos de dinero con tasas de interés altas, las cuales resultaban impagables para las víctimas. Ante esta situación, los sospechosos comenzaron a cometer extorsiones para intimidar y amenazar a los afectados.

Se les investiga por lesiones leves, amenazas agravadas, accionamiento de arma de fuego y tentativa de homicidio.

