Exministro de Seguridad fue “asesor” para la grabación de la película Ámbar

La película costarricense Ámbar, de Esteban Ramírez, contó con la ayuda de Michael Soto, exministro del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y actual jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Aunque Soto no sale en escena, sí le dio varias sugerencias a su amigo el cineasta Esteban Ramírez, para lograr impactar con la trama de la película, que se estrenó este 25 de agosto en los cines del país.

Soto la fue a ver con su hija cuatro días después del estreno y la recomendó.

“Hace unos cinco años Esteban Ramírez se acercó al OIJ, me lo asignaron para que lo atendiera, no lo conocía, a lo largo de todos estos años hemos mantenido contacto estando en el OIJ y luego en el Ministerio de Seguridad Pública”.

“Él tenía un borrador del guión y algunas ideas, Esteban llegaba y me preguntaba ‘¿cómo se esposa a una persona? ¿Dónde el policía se coloca el arma? ¿Cómo se viste un policía? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se investiga?’, y bueno muchas sesiones y visitas de Esteban, en ese momento también estuvo Fernando Moltabán ayudándonos, nos llevó el guión, nosotros le dimos algunas observaciones, sugerencias”, señaló Soto.

Las mejores fotos del estreno de Ámbar, la nueva película del director Esteban Ramírez

La película tica Ámbar está en cines del país. Foto: Tomada de Twitter

Borracho falso fue el as bajo la manga del OIJ para agarrar a banda de ladrones

Recordó que cuando comenzó el rodaje, Soto ya estaba en el MSP y Ramírez le pidió facilitar las instalaciones para ver cómo era una oficina policial, cómo era bajar a un detenido de una perrera, entre otros detalles policiales.

Señaló que Ramírez es muy profesional, es detallista, minucioso.

“Tuve la oportunidad de presenciar las tomas que hizo en el Ministerio, luego cuando la tenía lista me dijo que iba a comenzar a editar, para la premier me invitó, pero era un día entre semana, un martes y no pude ir. Me dijo que era muy importante que yo la viera para ver si todo lo que habíamos hablado estaba ajustado a la realidad”, mencionó Soto.

En los agradecimientos sale el nombre de Soto.

Esta es una película con trama policial sobre la historia de Helmut, un detective privado que enfrenta sus heridas y secretos al querer esclarecer las extrañas circunstancias que rodean el grave accidente de su hija Ámbar, de quien ha sido un padre ausente.