Exmodelo relacionada con Pecho de Rata quedó libre, pero con una condición

La exmodelo Chonta Mullins quedó en libertad y deberá cumplir medidas cautelares mientras continúa la investigación judicial por el caso Riverside, relacionado con Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata.

Mullins regresó a Costa Rica el viernes 23 de octubre anterior, procedente de Suiza, tal como lo había anunciado su abogado, Gregorio Briglia. Sin embargo, apenas bajó del avión, agentes de Interpol y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la detuvieron.

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Chonta Mullins vinculada al caso Riverside. (Instagram/Instagram)

Ahora, tras quedar en libertad, la exmodelo tiene prohibido salir del país mientras avanza la investigación.

Mullins era requerida por las autoridades desde junio, en el marco de las pesquisas relacionadas con el caso Riverside. Su nombre había trascendido por su presunta vinculación con esta investigación que está relacionada con López Vega.