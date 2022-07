Experto en montaña denuncia falta de brigada de emergencia en el Chirripó

El experto en montaña José Campos denunció en su cuenta de Facebook su preocupación por la falta de personal para atender una emergencia en el Parque Nacional Chirripó, esto después de que él visitó el parque y le tocó hacerle frente a una situación delicada de un visitante.

Campos es conocido por ser el líder del grupo de búsqueda internacional de avión argentino TC-48, además de tener amplia experiencia en búsqueda y rescate y atención todo tipo de emergencias.

Don José nos contó que visitó el Chirripó del 19 al 21 de julio con su amigo Marcos Pérez, quien es voluntario de la Cruz Roja.

José Campos, experto en montañismo y rescate aseguró sentirse preocupado tras su visita al Chirripó. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

“El 21 de julio me vi inmerso en una situación de esas que uno no se la desea a nadie ni se la espera. ¡Y eso que yo he estado en más de una de esas situaciones que espantan! A eso de las 2:00 a.m me despierta de mi profundo sueño alarmado y asustado mi compañero de aventuras y montañista don Marcos Pérez, porque alguien en el cuarto contiguo está teniendo alguna emergencia. Parecía un infarto al otro lado de la pared. Así se escuchaba”, recordó Campos.

Los dos montañistas se levantaron y corrieron donde sus “vecinos”, a quienes les indicaron tener conocimientos en primeros auxilios, y al escuchar que un señor estaba mal decidieron ir a ofrecerles ayuda.

“El paciente era un hombre de 67 años con un problema de niveles bajos de azúcar en sangre, y a esa hora se despertó de una pesadilla y estaba desubicado, no podía hablar, no reconocía a sus familiares, casi no se podía mantener en pie y tenía alguna dificultad para respirar”, dijo Campos.

El señor, que responde al nombre Miguel, fue estabilizado por Campos y Pérez, después de que le realizaron algunas maniobras básicas de atención.

“En medio de la emergencia, los familiares y yo mismo tratamos de localizar a los encargados o responsables de la administración o recepción del parque y nunca, nunca, nunca pudimos encontrarlos; tocamos y pateamos puertas y gritamos en todas las puertas que pudimos, y nada. Nunca supimos dónde duermen los funcionarios, ni logramos que se despertaran”, dijo Campos.

El caso ocurrió el pasado 21 de julio en el Chirripó. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El montañista aseguró que en un rótulo en la recepción hay un número para emergencias al que ellos llamaron para alertar de la situación.

“El teléfono empezó a sonar, estaba ahí mismo en la recepción... ¡Un teléfono de emergencias donde no había nadie que lo contestara! En su desesperación, la hija de Don Miguel llamó al 9-1-1 y la operadora de ese momento -que ni siquiera sabía dónde está el Chirripó- le dijo que ya iba a coordinar con la Cruz Roja, cosa que nunca supimos si lo hizo o no, al menos nadie revirtió la llamada”, dijo Campos.

Don José asegura que ellos saben que la respuesta a un sitio de esos jamás va a ser rápida, pues la base a Crestones está como a cinco u ocho horas de la entrada, dependiendo del paso de cada persona.

El experto en montaña y el cruzrojista voluntario aseguraron que no encontraron ayuda en el albergue. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Al buscar desesperadamente algún tipo de equipo de emergencias en la zona de carga, recepción, cocina, tienda y otros lugares solo había dos férulas largas de espalda con un único collar cervical, no había un botiquín visible ni a la mano, no hay equipos de diagnóstico básico o algún cilindro de oxigeno ni mucho menos un DEA (Desfibrilador Externo Automático). Si la emergencia médica de don Miguel hubiera sido algo más grave, posiblemente no hubiéramos podido salvarlo”, dijo Campos.

Campos ha participado en grandes emergencias y aseguró que su post lo hace debido a su preocupación tras vivir en carne propia que en un sitio tan lejano y con tanta cantidad de turistas que llegan no haya una brigada de emergencias.

[ Buscador de avión argentino desaparecido: “Solo una prueba nos hará volver a la selva” ]

“Este no es un hecho aislado, apenas el sábado 16 de julio, solo 5 días antes de mi historia del Chirripó, allá en el Volcán Barva en Heredia, murió un joven turista por “aparentes convulsiones”... Me quedo pensando en la respuesta que tuvo esa emergencia... Y nunca podremos olvidar la muerte, en mayo del año pasado, de la nutricionista Marialis Blanco -de 37 años- en el Cerro Ventisqueros, en el mismo Parque Nacional Chirripó, caso en el cual la respuesta de búsqueda y rescate fue un absoluto desastre en términos de inoperancia y efectividad”, dijo Campos, quien es instructor internacional de rescate con cuerdas.

Miguel Villalta ha visitado el Chirripó en tres ocasiones y él aseguró que nunca ha visto a nadie de una brigada.

Consultados algunos visitantes aseguran que nunca han escuchado que hay brigada de emergencias. Foto: Cortesía Enzo Vargas (Cortesía Enzo Vargas)

“Hasta donde yo sé, no hay brigada de emergencias o así, en realidad nunca me había puesto a pensar qué pasa si uno se siente mal. Claro, yo trato de chequearme cuando voy, pero uno sabe que las emergencias pasan, esperaría que la Cruz Roja llegue y que no sea tan grave, porque es un lugar complicado en acceso”, dijo Villalta.

Campos asegura que se siente lleno de dudas.

Parque Nacional Chirripó tiene muchísima visitación todo el años.

“Ese día la ambulancia no llegó, ni siquiera horas después. Yo quisiera saber quién tiene que responder, qué capacidad o capacitación tienen para responder. ¿Qué equipos tienen para atender emergencias? ¿Hay apoyo o coordinación con algún helicóptero? ¿Cuál es el plan o procedimiento ante un situación de emergencia? En fin, me parece que los altos costos y algunos trámites absurdamente burocráticos para visitar un parque nacional no van de la mano con las garantías de seguridad, atención de emergencias ni rescate que estos lugares deberían tener. Esta vez lo viví en primera fila y no me gustó”, concluyó el instructor de rescate en montaña, cartografía, supervivencia en selva y graduado con honores en búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea en Estados Unidos.

[ OIJ confirma que cuerpos de pareja fallecida en Curridabat no tenían disparos ]

En La Teja le preguntamos por medio de correo electrónico sobre el asunto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) encargado de administrar el parque. Ellos aseguraron qué “están preparando un informe” sobre lo ocurrido ese día y también quedaron en informarnos sobre quién atiende una emergencia de primero en el Chirripó, preguntamos el domingo y don Ronald Chan, director regional del área de conservación La Amistad -Pacífico prometió una respuesta. A esta hora no hemos recibido detalle.

La Cruz Roja de Pérez Zeledón es normalmente la que responde a emergencias en el cerro.