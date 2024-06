Experto sobre ataque de serpiente a un bebé: “Una mordedura en la cara es sumamente peligrosa”

Una serpiente mordió a un bebé de un añito y los doctores hacen todo lo posible para sanarlo lo antes posible y que no le queden secuelas.

La lamentable situación ocurrió este sábado en Pital de San Carlos, Alajuela y el reporte a la Cruz Roja fue a las 6:13 p.m.

El herpetólogo Rodolfo Vargas, del Refugio Animal de Costa Rica, afirmó que en Costa Rica existen muchas especies de serpientes y que una de cada diez son venenosas; por lo que una mordedura en la cara es muy peligrosa.

Afirmó que en Costa Rica se pueden encontrar alrededor de 25 especies que tienen veneno (la gran mayoría) que se llama hemotóxico, el cual provoca sangrado, afecta los glóbulos rojos y la coagulación de la sangre, o citotóxico que destruye tejido. Este veneno afecta la piel, los tejidos y prácticamente es un acelerante a la digestión de las serpientes de lo que se van a comer.

“También de manera defensiva ellas pueden reaccionar y morder para inyectar veneno, pero en el caso de una mordedura a una persona en la cara esto se puede complicar porque ahí tenemos tejidos muy importantes y es muy cercano a zonas como la yugular y áreas por donde respiramos”.

“Aunque el veneno se mantenga en una zona específica y comience a distribuirse desde el punto de la mordedura hacia los exteriores, una mordedura en la cara es sumamente peligrosa”, explicó Vargas.

Se ven más culebras en la época lluviosa

En la transición de la época seca a la lluviosa siempre se notan muchas serpientes y de acuerdo con el experto esto se debe a que hay mayor movimiento de los animales porque tienen mayores posibilidades de alimentarse.

“Estamos en épocas en las que salen insectos, las serpientes se alimentan de ranas, lagartijas, roedores y esto hace que haya una mayor disponibilidad de alimento para las serpientes.

“También las fuertes lluvias pueden hacer que los ríos se llenen mucho, destruyendo algunas zonas aledañas y esto provoca que las serpientes tengan que salir de estos sitios y buscar nuevos lugares”, manifestó el experto.

Manifestó que durante esta época uno puede encontrar las serpientes en los jardines, alrededores de las casas, razón por la cual hay que estar alerta y sobre todo mantener limpias las zonas cercanas.

“Es importante que las personas saquen el tiempo para limpiar los alrededores de la casa, no dejar vegetaciones muy tupidas en las zonas del jardín, si se tienen gallinas tratar de mantener la zona de alimentación bien limpia para no atraer a roedores, para que estos no atraigan serpientes. Además, siempre, en todo momento, mantenerse pendiente de los niños y si se vive en lugares donde habitan serpientes no dejar que los menores anden solos”, indicó Vargas.

Los médicos del hospital de San Carlos no descartan enviar al pequeño al Hospital Nacional de Niños en San José; de momento no ha trascendido qué tipo de serpiente lo mordió ni las circunstancias que mediaron en el ataque del reptil.