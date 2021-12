Explosión de compu dejó a diseñador gráfico con quemaduras y pérdida de audición

Según el diseñador, lo que explotó fue una celda de la batería de la compu. Foto: Cortesía Frank Murcia.

Algo tan sencillo como sentarse en la cama a usar su computadora de trabajo por poco le cuesta la vida al diseñador gráfico Frank Murcia Marcia, pues la compu le explotó encima, causándole graves quemaduras y problemas auditivos.

Como si esas secuelas no fueran suficientes, Murcia, de 36 años, también vive con la incertidumbre de si alguien se hará responsable por lo que le pasó, pues a la fecha no ha obtenido una respuesta clara de la compañía Dell (fabricante de la compu) ni de sus supuestos representantes en el país.

“Además el trabajo se me bajó un montón, porque muchos clientes que yo tenía decidieron buscar otras opciones, porque yo no les podía cumplir en el tiempo que pedían, la computadora que yo tenía me daba el rendimiento para hacerlo, pero ahora tengo una compu prestada que es de hace diez años”, explicó.

Frank y su abogada, Guiselle Piedra, están tratando por todos los medios de buscar que la empresa gringa les dé alguna respuesta o propuesta de indemnización por lo sucedido, pero el asunto está cuesta arriba.

Cumple marcado por explosión

Frank contó que esta pesadilla inició el pasado miércoles 8 de setiembre, cuando se encontraba en la casa de su mamá celebrándole el cumpleaños. Como suele tener mucho trabajo, él se llevó su computadora, la cual había comprado hace tres años.

“Un cliente me llamó y me dijo que ocupaba que le mostrara unos diseños, entonces yo agarré la computadora y me senté en la cama a buscar los diseños, de pronto se escuchó una explosión muy fuerte.

“En ese momento vi que la computadora como que se abrió y se incendió, entonces yo hice a tirar la computadora, pero en ese momento me percaté de que yo también tenía llamas encima, todo el pecho se me incendió, se me quemó parte del rostro y las orejas, hasta el pelo”, recordó.

La explosión le causó quemaduras de primer y segundo grado, además le dejó una gran cicatriz en el pecho. Foto: Cortesía Frank Murcia.



— “El impacto para mi mamá fue muy fuerte, porque tras de eso era el cumpleaños de ella”, contó Frank Murcia.

Murcia contó que, para colmo de males, esa semana estaba terminando la cuarentena por covid-19, por lo que no podía ir al hospital, entonces llamó a una amiga enfermera para que esta la indicara cómo podía tratarse las heridas.

“Al lunes siguiente me fui a revisar, la doctora me dijo que eran quemaduras de primer y segundo grado. A parte de la cicatriz que me quedó, que es muy grande, quedé con problemas en los oídos, solamente escuchó ciertas frecuencias y ahora padezco de un tinnitus muy fuerte (escuchar un ruido en los oídos sin motivo alguno).

“La audióloga me está pidiendo unos exámenes para ver si ocupo unos audífonos especiales (que valen entre ¢600 mil y ¢1 millón), entonces tengo tengo que llevar unas citas con un otorrino, pero sinceramente no he podido hacerlo por falta de dinero”, contó.

Frank explicó que, al parecer, el incidente fue causado por la explosión de una celda de la batería de la compu, lo extraño es que él ni siquiera la tenía cargando.

“No es la primera vez que sucede algo así, en Estados Unidos ya pasó, en España también”, dijo.

Situación complicada

Murcia contó que trató de ponerse en contacto con la compañía Dell, pero lo único que consiguió fue que una marca, que supuestamente es su representante en el país, le dijera que iba a tramitar su caso.

Murcia sufrió heridas en sus manos al tratar de apagar las llamas de su camisa. Foto: Cortesía Frank Murcia.

“Luego me llamaron nuevamente y me dijeron que la aseguradora quería hablar conmigo, pero básicamente lo que quieren es que yo les dé la computadora para que la lleven a revisar a Estados Unidos y hasta ahí, simplemente quieren quitarme el equipo para que yo no tenga cómo proceder”, aseguró.

Guiselle Piedra, abogada de Murcia, explicó que uno de los principales inconvenientes es que no han podido hablar directamente con algún representante de la aseguradora Assa (encargada del caso), pues los han referido con personal de una entidad denominada Ajustadores Independientes Costarricenses (Aico).

“Ellos son como peritos y lo que nos dicen es que hay que mandar la computadora a Estados Unidos a ver qué dicen allá, pero ahí se dejaría en indefensión al pobre muchacho, porque si allá dicen que fue que le cayó agua ya nosotros no podemos decir nada”, explicó Piedra.

La abogada dice que el deseo de Frank es que personal de Dell realice la revisión de la computadora en Costa Rica, para que así no se la tengan que llevar, además aseguró que están tratando de llegar a un acuerdo, pues si presentan una demanda, esta podría tardar varios años en ser resuelta.

“Me encantaría llegar a un acuerdo con la aseguradora para por lo menos recuperar el tiempo de trabajo y ver lo del daño sufrido en mis oídos, porque es algo muy fuerte, además tengo problemas de acné y con la cicatriz”, añadió el diseñador.

Con ayuda de la abogada, La Teja contactó a uno de los representantes de Aico para conocer su posición sobre el caso; sin embargo, este indicó que no podía dar declaraciones y nos refirió con la aseguradora.

De igual forma este viernes contactamos a la aseguradora Assa en varias ocasiones y únicamente dijeron que nos devolverían la llamada, pero al cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.