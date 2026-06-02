Sucesos

Explosión en complejo forense del OIJ activa alerta por materiales peligrosos

Emergencia movilizó unidades especializadas de Bomberos

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Por Alejandra Morales

Una explosión ocurrida la tarde de este martes 2 de junio en el Complejo de Ciencias Forenses del OIJ mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia.

El incidente fue reportado pasadas las 2 p. m. y generó una rápida movilización del Cuerpo de Bomberos, que envió varias unidades especializadas para atender la situación.

Emergencia movilizó unidades especializadas de Bomberos. (Juliana Barquero)

Reportan contenedor con ácido involucrado

De acuerdo con la información preliminar brindada por la oficina de prensa de Bomberos, la emergencia se originó por la explosión de un contenedor con ácido dentro de las instalaciones.

“Estamos respondiendo con ambulancia de soporte avanzado, unidad especializada de materiales peligrosos, rescate avanzado y una unidad extintora”, detallaron las autoridades.

Dos personas afectadas

Los primeros reportes indican que dos personas resultaron afectadas por la emergencia. Sin embargo, por el momento no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni las circunstancias que provocaron la explosión.

Las autoridades mantienen el operativo en el lugar mientras realizan las valoraciones correspondientes y determinan las causas del incidente.

Se está a la espera de información oficial adicional por parte del OIJ y de los cuerpos de emergencia.

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explosión de contenedor en Ciencias Forenses
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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