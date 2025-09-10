Fallece conocido empresario Alberto Rodríguez, dueño de termales de Baldí

El empresario y abogado Alberto Rodríguez Baldí, fundador de Baldí Hot Springs Hotel Resort & Spa, falleció este martes.

La triste noticia fue confirmada por la administración del centro turístico mediante un comunicado oficial.

El empresario Alberto Rodríguez, dueño de Baldí falleció (Cortesía/Cortesía)

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro fundador, el señor Alberto Rodríguez Baldí. Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones y en la historia de Baldi Hot Springs Hotel Resort & Spa, pero también nos deja un legado de visión, esfuerzo y amor por este proyecto que transformó la vida de muchos y que seguirá vivo en cada rincón de este lugar”, indica el pronunciamiento.

Rodríguez Baldí fue el creador de uno de los complejos de aguas termales más reconocidos del país, ubicado en la zona de La Fortuna de San Carlos.

La visión empresarial de don Alberto convirtió el resort en un referente turístico nacional e internacional, generando empleo e impulsando el desarrollo del cantón.

El comunicado también expresa, condolencias a su familia, seres queridos, colaboradores y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él.

Las causas de su muerte no han trascendido.