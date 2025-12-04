Sucesos

Falleció Luis Fernando Solano Carrera, uno de los magistrados fundadores de la Sala Constitucional

Por Alejandra Morales

Luis Fernando Solano Carrera, expresidente y exmagistrado de la Sala Constitucional, murió este jueves a los 82 años.

Solano Carrera fue uno de los magistrados fundadores de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ejerció en esa institución desde su creación en 1989 hasta su jubilación en 2008.

Aportes al Derecho Constitucional

Durante su ejercicio como magistrado, contribuyó de forma decisiva a la consolidación de la jurisdicción constitucional en Costa Rica, participando como ponente en sentencias fundamentales sobre recursos de amparo, hábeas corpus y control de constitucionalidad.

Lazo negro
Lazo negro (Freepik/Freepik)

Solano Carrera ocupó otros cargos como el de procurador General de la República y decano universitario.

