Falleció Luis Fernando Solano Carrera, uno de los magistrados fundadores de la Sala Constitucional

Luis Fernando Solano Carrera, expresidente y exmagistrado de la Sala Constitucional, murió este jueves a los 82 años.
Solano Carrera fue uno de los magistrados fundadores de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ejerció en esa institución desde su creación en 1989 hasta su jubilación en 2008.
Aportes al Derecho Constitucional
Durante su ejercicio como magistrado, contribuyó de forma decisiva a la consolidación de la jurisdicción constitucional en Costa Rica, participando como ponente en sentencias fundamentales sobre recursos de amparo, hábeas corpus y control de constitucionalidad.
Solano Carrera ocupó otros cargos como el de procurador General de la República y decano universitario.