Familia agradece a los bomberos que le ayudaron a traer al mundo a su bebé

Varios bomberos de la estación de Goicoechea, San José, y un conductor de plataformas se convirtieron en los ángeles para una mamita que entró en labor de parto dentro su vivienda.

La joven mamá se llama Stephanie Fernández, tiene 32 años y vive a 200 metros de la estación de Bomberos de Guadalupe, San José.

Ella estaba junto a su esposo, Mauricio Montero y la otra hija, de dos años, cuando comenzaron los dolores de parto, los cuales no eran tan intensos, por lo que al compararlos con el nacimiento de su primera hija sintió que aún había tiempo.

Sin embargo, en cuestión de minutos todo el mundo empezó a correr.

“Llamamos a un Uber porque le dije a mi esposo que sentía que había tiempo y así no llegábamos tan ajustados al hospital, pero en el momento que llegó el conductor e hice a levantarme sentí que mi bebé ya iba a nacer y le dije: no, nos va a dar tiempo de ir.

“Mi esposo le pidió al muchacho del Uber que por favor corriera a los bomberos y les pidiera ayuda para que nos ayudaran, luego me di cuenta que el muchacho pitaba y pitaba en la estación para que salieran y les pudo decir, los bomberos llegaron corriendo a la casa, no pudieron ir en una unidad porque había feria del agricultor y no había por dónde pasar”, recordó Fernández.

Stephanie Fernández y su bebé Emily contaron con ángeles: Bomberos y un Uber. Foto: Cortesía Stephanie Fernández para LT

Justo en el momento que llegaban los Bomberos, la pequeña Emily estaba naciendo en los brazos de su papá; por lo que los bomberos ayudaron para que la pequeña naciera sin ninguna complicación.

“Llegaron los bomberos corriendo y nos dieron una atención muy buena, le hicieron el pesaje, me revisaron, pero obviamente las condiciones no son nada estériles, entonces luego de revisar a la bebé coordinaron para que nos trasladaran al hospital Calderón Guardia”, manifestó.

Esta increíble historia ocurrió el sábado 9 de diciembre del 2023, y un mes después, los papás y las chiquitas visitaron a los Bomberos que la ayudaron en el nacimiento.

A la pequeñita le regalaron un mameluco con la figura de un hidrante que utilizan los Bomberos y con el nombre de ella.

Los bomberos de Goicoechea ayudaron al nacimiento de la bebé Emily, sus papitos luego la llevaron a la estación. Foto: Cortesía Stephanie Fernández para LT

Después de esta situación, Stephannie y su familia admiran todavía más la labor que realizan estos rescatistas.

“Siempre he admirado el trabajo de ellos, muchas veces se tiene la idea de que solo atienden incendios, pero no es así, atienden cualquier emergencia como esta que vivimos, les agradezco que no dudaron en correr hasta mi casa para ayudarnos”, señaló.

La familia también le agradece al conductor de Uber que les ayudó.

“Intenté contactarlo por medio de la aplicación y no pude, pero igual superagradecida con él porque al principio no sabíamos si él de verdad llegó hasta la estación de Bomberos para avisar lo que estábamos pasando, pero él lo hizo”, manifestó la mamita.

Desde antes de nacer, los papás de Emily ya habían definido sus padrinos, pero los papitos consideran que es muy bendecida porque los Bomberos también serán vistos como padrinos de la menor.