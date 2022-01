Familia atropellada en Cartago pedirá que le quiten licencia a sospechoso (video)

Un Año Nuevo muy diferente vivió una familia después de que fueron atropellados por un carro el pasado 24 de diciembre en Cartago, ahora ellos se preparan para denunciar al sospechoso la próxima semana y pedir que le quiten la licencia.

En dos videos que circularon en redes sociales se ve el momento en que la familia es atropellada por el carro en la urbanización Cocorí, en Agua Caliente, y se da a la fuga, después el conductor es interceptado por varios vecinos que logran detenerlo y le metieron una sopapeada.

Doña Yeris Tercero estaba en la casa con su hija, de nueve años, esperando a que llegara su hermana Meybelle Estela Jiménez, de 28 años, quien venía con una bebé, de tres meses y una niña de cinco años.

Más adelante venía otro chiquito, de 12 años, (hijo de Meybelle) y el hermano de Yeris y Meybelle, de 15 años. Todos iban a pasar la Nochebuena juntos.

Las afectadas siguen en recuperación. Foto: K. Calderón (Keyna Calderón)

“Ella vive en La Uruca, apenas venía llegando a mi casa, el atropello fue a cincuenta metros, ellos se iban a quedar a dormir, eran las cinco de la tarde, estaban cerca de la alameda cuando las impactó el carro.

“Mi hija la vio desde largo donde venía y dijo ‘mi tía’ y se fue corriendo a toparlos y por eso también salió afectada. Mi hermano y mi sobrino venían más adelante, entonces a ellos no los atropelló, contó Yeris.

“Yo escuché el estruendo cuando las atropelló a ellas, golpeó otro carro que estaba estacionado y una motocicleta, estaba muy preocupada, las golpeó de lado, como estaba el carro negro no las impactó totalmente”.

Cuando Yeris llegó los vecinos estaban ayudando y una muchacha alzó a la bebita que lloraba asustada.

“Mi hija tuvo afectación en el tobillo, no se lo quebró pero sí lo tiene lastimado, la tengo en cama desde ese día y mi hermana está bastante golpeada, no sabemos si el hombro lo tiene desmontado, aunque la llevaron a emergencias no pudo recibir atención médica porque no tiene seguro y no la recibieron porque por la atención le cobraban más de cien mil colones y ha tenido que aguantar los dolores.

“A la bebé sí la atendieron, tiene un golpe en la mejilla izquierda y mi sobrina de cinco años solo tiene golpes, pero está muy asustada”, comentó.

Tercero comentó que el vecino al que el sospechoso le golpeó la moto con el carro está muy afectado porque estaba estrenando la “bichita”.

El atropello ocurrió el 24 de diciembre cuando la familia se preparaba para recibir la Navidad. Captura de video. (Keyna Calderón)

Ella asegura que los vecinos golpearon al chofer del carro para detenerlo y que ella tuvo ganas de acercarse y reclamarle, pero no pudo porque le tocó correr con todos sus familiares.

“El señor estaba muy tomado y nos dijeron en el juzgado que nos presentemos hasta el 10 de enero a poner la denuncia, él quedó en libertad”, dijo.

A Yeris le angustia mucho los dolores que ha tenido que pasar su hermana y que se los están calmando con pura acetaminofén, pues no tienen para pagarle a un doctor y asegura que el conductor no se ha acercado a ellas, solo la esposa les mando un mensaje para contarles que está recuperándose de los golpes.

“Mi hermana no puede ni mover el cuello. Es un sentimiento de impotencia que ese hombre esté en libertad a pesar de que pudo haber matado a un adulto o un niño, queremos que se haga justicia o que le quiten la licencia porque una persona así no puede andar conduciendo”, dijo Tercero.

Agregó que los niños afectados pasaron el fin de año sin querer salir de la casa por miedo a que otro carro les haga algo.

“Nosotros lo que queremos es que a ese señor le quiten la licencia”, dijo Tercero.

Los vecinos comentaron que lo ocurrido les robó la paz sobre todo por ver a la bebita afectada.