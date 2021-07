Familia cumplirá último deseo de policía: lo sepultarán con su uniforme

Luis Franklin Rodríguez Guzmán, policía de la Fuerza Pública, siempre le pidió a su familia que el día que muriera lo sepultaran con su uniforme.

Esto lo quería sin importar si fallecía en un día libre o trabajando.

Sus allegados le prometieron cumplirle su último deseo y por eso este domingo 18 de julio le darán su último adiós con el atuendo azul que vistió en los últimos siete años.

Sin embargo, este no fue el único uniforme que usó, porque durante su adolescencia y parte de los 20 formó parte de la Cruz Roja, así lo contó Rosa Ángela, su hermana mayor.

“Él siempre se entregó a los demás, sobre todo a los desconocidos que necesitaran de su ayuda, por eso trabajó sirviendo y ayudando en lo que pudiera”, contó Rosa.

A Rodríguez lo despedirán en la casa donde vivía junto a su esposa e hijo, quien a finales de este mes cumplirá 4 años; luego lo llevarán a la delegación, donde le harán un homenaje, y finalmente a la casa de la mamá, para luego sepultarlo en el cementerio de Santa Cruz de Guanacaste.

‘Negui’, como le decían de cariño, murió a los 30 años este viernes 16 de julio mientras trabajaba. Según sus allegados, iba a ir atender un reporte de violencia doméstica cuando sufrió un accidente de tránsito.

El oficial Luis Franklin Rodríguez Guzmán vivió para servir a los demás. Foto: Cortesía Rosa Ángela Rodríguez para LT El oficial Luis Franklin Rodríguez Guzmán vivió para servir a los demás. Foto: Cortesía Rosa Ángela Rodríguez para LT

Por razones que se investigan, chocó con la parte trasera de un vehículo 4x4 en el que viajaban unos turistas.

[ Policía pierde la vida por choque entre patrulla y carro 4x4 ]

“Al chocar con el otro vehículo (la patrulla) hizo giros y quedó en la dirección contraria a la que iba”, detalló el oficial de Tránsito Manuel Jiménez al medio regional GuanaNoticias.

Agregó que en el otro vehículo iban dos turistas, quienes pretendían entrar a Rancho Cartagena.

“En apariencia, ellos (los extranjeros) iban bajando la velocidad o estaban detenidos, todavía no hemos verificado eso, porque el rancho les quedaba al lado izquierdo”, explicó el tráfico.

Sin embargo, Rosa asegura que, al parecer, el carro 4x4 estaba echando reversa y al uniformado no le dio tiempo de esquivarlo.

“Él llevaba su cinturón, pero lo malo es que la bolsa de aire nunca se abrió y quedó prensado por varios minutos”, comentó la hermana.

Negui fue cruzrojista desde adolescente, su familia guarda con cariño esta foto. Foto: Cortesía Rosa Ángela Rodríguez para LT Negui fue cruzrojista desde adolescente, su familia guarda con cariño esta foto. Foto: Cortesía Rosa Ángela Rodríguez para LT

Esta tragedia sucedió 200 metros al este del cruce de Portegolpe, en dirección a Flamingo, en Santa Cruz de Guanacaste.

“A mí me llamó mi marido para decirme que mi hermano tuvo un accidente, me vine para la casa de mi mamá y me topé una patrulla en la que iban unos compañeros de él, ellos me confirmaron la muerte de mi hermano”, recordó.

Presentía que su muerte estaba cerca

La hermana dijo que Negui siempre pensó que la muerte le podría llegar pronto.

“Hace muchos años, cuando estaba en la Cruz Roja, un compañero le dijo que debía ir a dejar a un paciente al INS, era de noche y mi hermano le dijo que no porque se sentía cansado, ese compañero se accidentó ese día y murió, él estuvo a punto de morir.

En el choque falleció el policía y cuatro personas resultaron heridas. Foto: Cortesía En el choque falleció el policía y cuatro personas resultaron heridas. Foto: Cortesía

“Después, hace poquito, él regresaba del trabajo en moto, desde Tamarindo e iba hacia su casa en Santa Cruz, y un conductor borracho lo chocó, lo dejó muy golpeado y esa vez varios compañeros lo ayudaron, pero este accidente no lo pudo evitar y, como dicen, la tercera fue la vencida”, contó.

Rosa y Luis Franklin son los hermanos mayores de cinco, ella agregó que él siempre estuvo para ayudar a su familia.

“Mi mamá está destrozada, siempre vivió orgullosa de sus hijos y no es normal que un padre despida a un hijo, es muy grande el dolor”, aseguró.

Además, dos días antes de morir, el papá de ellos, Luis Humberto Rodríguez, soñó que su hijo se sentaba en sus regazos y ahora lo ven como una despedida del oficial.

En el accidente también resultaron heridos dos uniformados que viajaban con Rodríguez y dos personas que iban en el otro carro. Los cuatro sufrieron golpes leves y fueron llevados en buenas condiciones a centros médicos.

El oficial Rodríguez estaba desatacado en la delegación de Santa Cruz y formaba parte de la Fuerza Pública desde el 16 de noviembre del 2014.