Familia de Alejandro Calderón confirma que su cuerpo llegará de Colombia este jueves

En medio del enorme dolor que aún sienten, los seres querido de Alejandro Calderón Hernández, el tico que falleció en Bogotá, Colombia, y que había sido reportado como desaparecido, dieron a conocer una noticia que les llena el corazón de alegría.

Por medio de una publicación hecha en la página de Facebook " Busquemos a Nano", los allegados de Alejandro informaron que tras una larga espera, el cuerpo de Alejandro finalmente llegará a Costa Rica este jueves.

“La familia Calderón Hernández desea informarles que, gracias a Dios, el cuerpo de Alejandro Calderón Hernández estará llegando a Costa Rica el día de mañana, 18 de junio.

“Tenemos el corazón lleno de emociones. Han sido días muy difíciles, pero sentimos una profunda tranquilidad y alivio al saber que, después de una larga espera, Alejandro regresará a casa”, publicaron los seres querido de Nano, como le decían de cariño.

El cuerpo de Alejandro Calderón fue encontrado por las autoridades colombianas (Cortesía/cortesía)

Además de compartir esa noticia, la familia agradeció el acompañamiento y las oraciones que han recibido desde la desaparición de Alejandro.

“En las próximas horas estaremos informando los detalles de las honras fúnebres y demás actividades para darle el último adiós que merece. Gracias por su solidaridad, respeto y acompañamiento”.

El caso de Alejandro generó gran preocupación tanto en Costa Rica como en Colombia, luego de que se reportara su desaparición mientras se encontraba de visita en Bogotá.

Alejandro viajó a Bogotá el viernes 29 de mayo anterior, ese mismo día en la tarde dejó de comunicarse con su familia y esto los alertó que algo le había ocurrido.

Denunciaron la situación, hicieron una vigilia, pidieron ayuda en redes sociales y este miércoles 10 de junio, las autoridades colombianas les confirmaron que el pasado 30 de mayo encontraron el cuerpo un hostal en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá.