Familia de Alejandro Calderón informa que autoridades hallaron un cuerpo y solo esperan la confirmación oficial

La familia de Alejandro Gerardo Calderón Hernández, el costarricense desaparecido en Bogotá, Colombia, informó este martes que fue notificada por las autoridades sobre la aparición de un cuerpo, aunque por el momento no existe una confirmación oficial de que se trate del herediano.

Alejandro Calderón desapareció en Bogotá, Colombia (Facebook/Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia)

La información fue dada a conocer a través de la página de Facebook “Busquemos a Nano”, creada para apoyar la búsqueda del tico de 42 años.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo, la solidaridad y el seguimiento que han brindado en estos momentos tan difíciles. Hemos sido notificados por las autoridades competentes sobre la aparición de un cuerpo. En este momento nos encontramos realizando las diligencias y procedimientos correspondientes para verificar y confirmar oficialmente la información”, señaló la familia en un comunicado.

Los allegados de Calderón indicaron que se encuentran a la espera de los procedimientos respectivos para determinar oficialmente la identidad de la persona hallada.

“Por respeto al proceso y a la familia involucrada, estaremos informando oportunamente cuando contemos con la confirmación oficial de las autoridades”, añadieron.

Además, solicitaron comprensión y prudencia mientras avanzan las diligencias.

Alejandro Calderón desapareció el pasado 29 de mayo en Bogotá, Colombia, donde se encontraba realizando un viaje de negocios relacionado con la compra de mercadería para su emprendimiento.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han emitido información oficial sobre la identidad del cuerpo mencionado por la familia.

*Noticia en desarrollo.