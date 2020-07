“Soy un ciudadano alemán, soy vecino del lago Arenal, en La Fortuna. Cuando leí la solicitud de búsqueda en el Facebook de la familia me ofrecí a ayudar porque también soy padre y no quiero imaginar que mi hija se pierda en un país extranjero y no poder viajar por culpa del covid para buscarla, me enfermaría, así que estoy tratando de ayudarlos, coordinar la búsqueda y seguir las pistas que recibimos a través de la red social”, explicó.