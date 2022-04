Familia de Atenas vive angustia por desaparición de joven de 28 años

La familia de Luis Arias Cordero está desesperada porque el joven, de 28 años, desapareció desde el domingo pasado.

Si ha visto a este joven llame al 800-8000645. (cortes)

Su hermana Angélica Centeno Arias contó que Luis es el hermano menor de cuatro y que están muy angustiados porque él solía llamarla a diario y desde el domingo no lo hace.

Ese día fue el último que los allegados supieron del joven, quien es dueño de una empresita que hace construcciones y reparaciones en casas.

Luis se fue a repartir comida a los indigentes del parque Central de Alajuela, pues está en un grupo que se llama “Gesto de Amor”.

Cuando terminaron lo pasaron a dejar a su casa, en Río Grande de Atenas, donde vive solito en un apartamento que alquila desde hace un mes.

“Mi hermano me había dicho que iba a repartir la comida y estaba de los más contento, hasta me dijo que por favor le ayudara a conseguir ropa para la gente de la calle, sus amigos lo dejaron en la puerta del apartamento por eso todos estamos tan preocupados, yo estuve mandándole mensajes al WhatsApp y salen enviados, pero que no le entran, él tiene una novia que vive en Turrúcares de Alajuela y quedó de ir donde ella ese domingo y resulta que ella me llama y me dice que si yo sé algo de mi hermano, porque no llegó y no contestaba, y claro la preocupación fue más grande”, dijo Angélica.

La hermana asegura que el lunes ella llamó a la señora que le alquila el apartamento a su hermano y le dijo que que ella lo vio fumando afuera del apartamento y no lo vio más.

“El martes decido entrar al cuarto donde alquilaba, ella me dio permiso, pero la señora ya había llamado a la policía porque él dejó abierta la puerta y él siempre cierra, pero no faltaba nada, cuando yo llegué me encontré hasta el cargador del celular conectado al toma, estaban los zapatos que él usa, seguro anda en sandalias y también encontré el bolso que se llevó para repartir la comida en el parque”, dijo.

Los allegados de Luis fueron el martes a varias comunidades de Alajuela, entre ellas Montecillos y Tuetal, pero como nadie lo ha visto se fueron al OIJ a poner la denuncia.

Luis tiene el pelo corto, es trigueño y de ojos café. (cortes)

“Es muy preocupante y extraño esto porque él todos los días me escribe para preguntarme cómo amanecí, en Facebook hemos puesto mucha información y solo una señora nos dijo que lo vio fumando en la parada de buses de Río Grande, que es donde él vive, casi a la par, y que un camión de color verde paró y un hombre lo agarró del cuello y lo montó al carro”, dijo la hermana.

Este miércoles los familiares fueron al OIJ de Atenas y también avisaron a la Fuerza Pública para pedirles ayuda por si lo ven; también recorrieron algunos parques y la comunidad de Río Grande.

Luis tiene un tatuaje de una corona pequeñita en la mano derecha, es pelón, delgado, de mediana estatura, tiene los ojos café y es trigueño.

“Mi hermano es bueno, no toma alcohol y no consume drogas, sí fuma, pero nada más, por favor si alguien lo ve, llame al OIJ”, dijo la mujer.

Si usted sabe algo de Luis o lo ha visto, puede llamar al 800-8000645 del OIJ.