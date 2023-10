Familia de chiquita a la que intentaron raptar vive una verdadera pesadilla

robo de chiquita en alajuelita (Comisi)

Catalina Berrocal y su familia prácticamente viven encerrados dentro de su casa, en Alajuelita, por el enorme temor que sienten de encontrarse en la calle con el hombre que, al parecer, intentó raptar a su hija Daniela, de apenas 2 añitos.

Así lo contó a La Teja la angustiada madre, quien dijo que la vida de su familia ha cambiado drásticamente desde el pasado viernes 29 de setiembre, día en el que el sospechoso, un nicaragüense apellidado Pérez Sandoval, habría tratado de llevarse a la chiquita.

Afortunadamente, la Policía rescató a la menor y detuvo al extranjero, pero la pesadilla apenas iniciaba para Catalina y sus seres queridos, pues Pérez Sandoval fue dejado en libertad poco después, con medidas cautelares y al día de hoy su paradero es un misterio, motivo por el cual se giró una orden captura en su contra.

“Yo normalmente soy muy de estar en casa, pero prácticamente estamos aquí encerrados, porque solo imaginarme salir y topármelo de frente me da pavor, porque no sé cómo voy a reaccionar o si nos puede hacer algo, entonces prefiero estar en la casa”, dijo Berrocal.

“A las 24 horas simplemente lo soltaron con medidas cautelares, teniendo todas las pruebas, evidencias y videos de que este sujeto fue quien lo hizo”. — Catalina Berrocal, mamá de la niña.

Catalina dijo que enterarse de que el sujeto fue dejado en libertad fue un golpe muy duro para ella, pero todo empeoró cuando se enteró de que el extranjero se dio a la fuga, pues no se presentó a firmar a la Fiscalía de Hatillo, esto como parte de las medidas cautelares que le impusieron.

“Es indignante, no tiene palabras, porque realmente como costarricenses así no sentimos, no nos sentimos dignos de ser protegidos por las autoridades, no nos sentimos dignos de tener esa libertad, de andar tranquilos, todo por una decisión como esa que tomaron”, aseguró la madre.

Hasta el momento la familia de la niña no ha recibido ninguna información por parte de las autoridades y aunque es muy posible que Pérez haya huido de Alajuelita, esto no le garantiza ninguna tranquilidad a los papás de la chiquita.

“Uno se siente desprotegido, porque aunque anden patrullas por aquí ellos (los policías) no van a decir: ‘Mira, esta es la mamá de la chiquita que quisieron robarse, vamos a dejarle una patrulla aquí'”, dijo Berrocal