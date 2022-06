Familia de Curridabat vive drama por desaparición de Teo

Teo es un perrito que desde que, desde que llegó, llenó de luz la vida de su dueña, doña Grettel Fonseca.

Ella padece de depresión, por lo que pide la ayuda de todos para encontrar a su amado perrito, que se perdió desde el 17 de junio y por más que lo ha buscado, no ha logrado encontrarlo.

Teo es una ternurita. (cortesía)

Esta ternurita es un chiguagua más pequeñito que un zapato y siempre anda con sus orejitas paradas, ladra tan fuerte como un gran danés y por eso en Cipreses de Curridabat todo mundo tiene que ver con él, pues se cree un perrotote.

Emely Fonseca, hija de doña Grettel, nos contó los días tan difíciles que están viviendo desde que Teo desapareció, ella confía en que van a poder tener al consentido en su casa pronto, sobre todo por la salud de su mamita.

“Estamos destrozadas, mi mamá sufre de depresión y en un momento muy difícil que ella estaba pasando llegó Teo a la vida de ella y él fue como una luz, ahora ella está muy triste, no come, no duerme, hoy se despertó a las cinco de la mañana a ver a todas las personas que pasaban por la casa esperando que alguien le traiga a Teo”, dijo la joven.

Como Teo es el rey de la casa andaba por todo lado, sin embargo, sus dueñas no saben si fue que se lo robaron o si se salió por las rejas eso sí, en el video de una cámara de seguridad se ve que un señor lo lleva abrazado, ellas no saben si fue que se lo encontró.

Ellas han pegado un montón de volantes, han compartido la foto del perrito en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, además han salido por toda la comunidad a buscarlo y nada.

teo perdido (cortesía)

Doña Grettel cuidaba al papá de ella desde hace dos años, ya que padecía demencia y estaba en cama, en aquel entonces, ella tenía otra chiguagua llamada Mía, la cual tenía 15 años de estar con la familia.

El señor falleció hace tres meses y la misma semana murió la perrita. Los dos golpazos la afectaron mucho, pues fueron en muy corto tiempo.

El corazón de doña Grettel quedó destrozado y por esa razón su hija decidió comprarle a Teo y así ayudar a que su mamá se sintiera mejor y para que también estuviera acompañada.

El pequeño chiguaguita fue toda una bendición para todo la familia.

El perrito y Max se la pasan lindísimo todo el día. (cortesía)

“En la casa tenemos otro perrito que se llama Max y está muy triste, porque jugaba mucho con Teo, los juguetes favoritos de Teo son una cobija y un zapato que se pasa comiendo y lo tenemos aquí esperando poder encontrarlo.

“Le encantaba hacer travesuras y andar corriendo por todo lado, mi mamá siempre lo andaba como un bebé, cuando se puede se me sube en el cuello y se duerme y nos pasa dando besos todo el día”, agrega.

Doña Grettel y su hija Emely confían en que Teo está ahorita en la casa de alguna persona de buen corazón que lo está ayudando porque lo vio perdidito.

En una de las cámaras se ve donde un señor lleva abrazadito a Teo. (cortes)

“Nosotros le pedimos con todo el corazón a la persona que lo encontró que nos lo devuelva, no vamos a hacer preguntas, más bien estamos ofreciendo una recompensa, pero para nosotros es urgente recuperarlo”.

La familia pide que si alguien conoce al señor del video, que por favor le avisen que ellas andan buscando al perrito.

Teo es beige y en sus dos patitas delanteras tiene como botitas blancas que lo hacen verse distinto a otros perritos de la misma raza.

“No perdemos la fe y agradecemos la ayuda que nos puedan dar para encontrarlo”, dijo Emely.

El pequeñito cree que es un perrototote. (cortesía)

Si usted sabe algo de esta ternurita puede comunicarse con la familia a los teléfonos 7098-8740 o al 7060-5261.