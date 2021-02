“Eso fue el jueves, pasó el viernes y no se reportó, el sábado, a lo que me contó mi tío, a las diez de la mañana llegó Germán (uno de los amigos que andaba con Sánchez) a decirle a mi hermano que mi papá no aparecía y que ellos habían ido arriba (al cerro), entonces que mejor fuéramos a buscarlo.