Familia de hombre fallecido en pleito de choferes en Cartago enfrentaba dolor por tragedia reciente

La familia del hombre que murió la mañana de este martes tras recibir un balazo en una aparente discusión entre conductores en Cartago ha vivido dos tragedias en poco tiempo.

Marlilyn Granados, hermana del fallecido Freddy Granados López, contó que hace apenas casi cinco meses sufrieron otra dolorosa pérdida: la muerte de su madre, Luz Marina López Loaiza, de 71 años.

La señora falleció el 23 de diciembre del 2025 en un accidente de tránsito ocurrido en Turrialba.

Según recordaron, la adulta mayor viajaba en motocicleta junto a otro de sus hijos cuando sufrieron un derrape, la señora falleció por las lesiones.

Francisco Javier Granados López, de 33 años. Foto: Cortesía (Foto: corte/Foto: cortesía)

Ahora, nuevamente deben enfrentar otra pérdida inesperada con la muerte de Freddy, quien se dirigía hacia su trabajo en la zona franca de Cartago.

Marlilyn explicó que la pérdida de su madre había unido aún más a todos.

“La verdad, como familia veníamos pasando un dolor muy duro. Perdimos a nuestra mamá un 23 de diciembre, hace casi cinco meses, en un accidente de tránsito. Eso nos unió como familia”, comentó.

Sobre el fallecido, sus seres queridos lo describieron como una persona tranquila y trabajadora.

“Él era una persona muy tranquila, como todos tenía su carácter, pero no sabría decir qué fue lo que pasó en ese momento. Él era la cabeza de hogar y se dirigía para su trabajo”, añadió la familiar.

En una foto se ve a la víctima viendo su carro luego del choque (Cortesía/Cortesía)

Además, señalaron que era muy amoroso con su familia, atento con su esposa y asumía responsabilidades con los hijos de ella, a quienes veía como propios y se hacía cargo de ellas y les daba mucho cariño.

La familia relató que vive horas de profunda tristeza y, prefieren no brindar mayores detalles sobre lo ocurrido.

“El era una persona dedicada a Dios, como hermano le puedo decir que era muy cariñoso y tenía las palabras para darnos apoyo y cariño, a él lo querían mucho en el barrio porque siempre andaba todo feliz con su carro haciéndole mandados a la gente”, dijo la hermana.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo una discusión vial terminó cobrando una vida.

El caso ocurrió la mañana de este martes en barrio Nazareth en Cartago.