Familia de inocente papá que fue quemado se aferra con fe a la justicia

Juan Carlos Jiménez, desaparecido en Bagaces. Foto tomada de Facebook.

La familia de Juan Carlos Jiménez Arguedas tiene poco más de dos años de pedir a Dios justicia por la muerte de él, quien fue vilmente asesinado, y este lunes 8 de enero dará inicio el debate por ese caso.

La hermana de Juan Carlos, Heidy Azofeifa Arguedas, nos contó este jueves 4 de enero que el debate se realizará a las 8 a. m., en los tribunales de Liberia, en Guanacaste.

Ella y su mamá, doña Araceli Arguedas, serán testigos en el juicio.

Heidy comentó que los últimos meses han sido muy duros, esta es la segunda Navidad que pasan sin Juan Carlos, además el hijo de él, de 11 años, se graduó de sexto grado.

“La graduación del bebé (su sobrino) era uno de los momentos que mi hermano más esperaba, para mi sobrino fue difícil, para todos, en realidad, era un momento muy especial, mi mamá lo acompañó, pero nos arrebataron que él pudiera vivir esa alegría”, dijo Heydi.

La hermana nos contó que aunque se presume que en el crimen estuvieron involucradas varias personas, las autoridades solo pudieron ligar a un hombre de apellido Varela Arrieta, contra el que habría bastantes pruebas.

LEA MÁS: Un oficial de tránsito intentó ayudar a señora y más bien provocó accidente carro y moto

“En noviembre fue la audiencia preliminar y fue muy duro para nosotros estar frente a esa persona, tener que revivir todo lo que decía en el expediente, lo que ocurrió, el muchacho (imputado) sigue negando los cargos y no ha querido decir nada, se cree que fueron tres o cuatro personas las responsables”, aseguró.

Doña Heidy asegura que la ausencia de su hermano es durísima, pero también ver a su mamá, a quien los días la golpean emocionalmente. Ellas están recibiendo apoyo psicológico, pero hay días en que doña Araceli no encuentra consuelo.

“El corazón toma su tiempo para sanar, nada llena ese vació que él nos dejó”.

La vida de Juan Carlos fue apagada el 12 de noviembre del 2012. Él había conseguido trabajo en un supermercado chino por lo que un compañero, un oriental al que le dicen Alex, al parecer, le pidió que lo acompañara a Bagaces, Guanacaste, para cobrar una plata.

Ellos fueron a una reunión por un negocio con monedas virtuales llamadas bitcoins, pero algo pasó y se dio una discusión que terminó en balacera.

Dos personas fueron baleadas, dos hombres fueron retenidos y el cuerpo de Jiménez apareció quemado junto a un carro en Las Delicias de San Jorge, en Bagaces.

La familia asegura que las autoridades les han dicho que su hermano era una víctima colateral de la situación. Solamente fue el chofer de la otra persona, pero al final pagó con su vida.

Los restos de Juan Carlos aparecieron el 12 de noviembre del 2012. Foto: Cortesía OIJ.

“Hasta este momento, pese a lo duro que ha sido esto, y que solo hay un imputado, confiamos en nuestra fe de que Dios hará justicia en la tierra, pero si no es así, de la justicia divina nadie escapa, nosotros anhelamos que todas las personas sospechosas paguen, pero este ya es un primer paso”, añadió la hermana.

La familia de Juan Carlos es vecina de Guápiles y espera poder viajar hasta Guanacaste para estar en el juicio.

“Mi mamá y yo no podemos ir los primeros días porque somos testigos, pero ahí estarán otros familiares mientras declaramos, el juicio está para durar un mes, sabemos que mi mamá quiere estar todos los días, pero el viaje todos los días es complicado, no tenemos familia allá para quedarnos y una hermana mía es la que está más cerca, a dos horas en bus, no tenemos abogado penalista, porque no contamos con los recursos, pero el fiscal nos ha apoyado mucho”, asegura.

Este fin de semana los hijos de doña Araceli estarán con ella para apoyarla, pues estos días ha pasado muy angustiada, porque aunque aseguran que confían en que habrá una sentencia, no pueden dejar de sentir esa zozobra.