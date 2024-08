Familia de joven citado por muchacha y aparentemente asesinado está a la espera de una llamada

Yeikol Pérez Alfaro, de 20 años, desapareció el 8 de agosto (OIJ)

Una familia puntarenense vive momentos de mucha incertidumbre y angustia porque Yeikol Pérez Alfaro, de 20 años, desapareció y aparentemente fue asesinado. Ahora están a la espera de una llamada para que les confirmen si un cuerpo encontrado sería del muchacho.

Doña Lucía Castro, la abuelita de Yeikol, fue quien lo crió desde que nació, pues la mamá de su nieto se lo entregó porque era prematuro y desde ese momento ellos no se separaron.

La abuelita llena de dolor nos contó que su nieto vive con ella en Libertad 81, en Barranca de Puntarenas, pero el pasado 8 de agosto fue la última vez que lo vieron, una joven lo citó para que la fuera a ver a la casa de ella, en plaza Fantasma, a unos 3 kilómetros de donde ellos viven.

“Esa fue la última vez que nosotros supimos de él, ella no es conocida para nosotros y lo mandó a llamar, lo que se cree es que lo engañó. Lo que sabemos es que ella se presentó a la policía y les dijo que tres hombres encapuchados lo mataron y se lo llevaron, tenía el celular y la bicicleta de mi nieto, pero ella no está detenida”, dijo la señora muy consternada.

La familia de Yeikol y varias personas de buen corazón lo han buscado todos los días y por todas partes, hubo una versión de que lo habían tirado en un río y todos los lugares sobre los que los allegados recibieron información fueron revisados.

Doña Lucía asegura que primero le dieron que a su nieto lo asfixiaron y luego que supuestamente lo apuñalaron, pero esas versiones aún no han sido confirmadas por la Policía Judicial.

Este martes, la abuelita aseguró que recibieron la alerta de que un cuerpo fue encontrado flotando por el Faro y ella guarda la esperanza de que sea su nietito.

“No nos han dicho nada, el cuerpo se lo llevaron a la Medicatura Forense, tenía una camiseta roja, y mi nieto andaba una camisa roja, pero el cuerpo estaba demasiado descompuesto, entonces nos indicaron que hay que esperar, yo le estoy pidiendo a Dios que sea él porque es demasiada la angustia, yo necesito encontrar a mi nieto, y por lo menos tener un lugar donde yo sé que él está”, dijo.

“Nos pidieron cuatro características físicas para tratar de identificarlo y también hacen lo del ADN, pero no nos han pedido presentarnos, yo tengo una gran preocupación, porque vieras que hoy no estamos buscando y entonces estoy con ese sentimiento de que si no es mi nieto el que está en la morgue y nosotros paramos la búsqueda, estamos con eso de no saber qué hacer”, añadió.

Castro no se explica qué pudo pasar para que algo así ocurriera con su nieto.

“Antenoche, en la búsqueda, mi otra nieta vio a la muchacha que citó a mi nieto y ella le entregó un dije de un corazón de color verde que era de la cadena de mi nieto, ahorita eso es lo único que tengo de él”, dijo la abuela.

La Teja consultó a la Fiscalía sobre este caso; sin embargo, aseguraron que darían respuesta durante el día.

La señora aseguró que su nieto estuvo trabajando en la construcción del nuevo hospital en Puntarenas, pero se había quedado desempleado y estaba buscando alguna oportunidad cuando se vino la desgracia.