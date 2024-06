Familia de joven que murió apuñalado en la casa de su novia todavía vive llena de tristeza y angustia

Angustiados y dolidos es cómo se sienten los familiares de Jairo Anthonny Zúñiga Vargas, un muchacho que murió apuñalado en la casa de su novia, en barrio San Martín, en Ciudad Quesada.

La incertidumbre los atrapó desde mayo de este año, cuando se enteraron de que la muerte de Jairo podría no ser llevada a un debate en el que los jueces podrían analizar todas las pruebas que habrían causado la muerte del joven, de 33 años.

Los sospechosos de la muerte de Anthonny son una mujer, quien era su pareja sentimental, de apellidos Arias Carvajal, de 35 años, y el hijo de esta, un menor de edad, de 17 años.

Anthonny, como la mayoría de gente le decía, falleció el domingo 27 de agosto del 2023, a eso de las 7 p.m., luego de llegar a la casa de su pareja, donde, por razones que no han sido determinadas, se produjo un altercado que terminó con la muerte de Zúñiga, al recibir dos puñaladas en el abdomen.

En mayo, nueve meses después de su fallecimiento, la familia de Anthony se enteró que quieren desestimar el caso, sin embargo, cuentan con un abogado que está detrás de este hecho y realizan la lucha para que se haga justicia.

Así lo confirmó Kattia Zúñiga, hermana de Anthonny, quien asegura que la investigación del OIJ les señala que su ser querido fue víctima de un homicidio, no obstante se toparon con la sorpresa de que los representantes del Ministerio Público de San Carlos quieren que el caso se desestime.

“La Fiscalía Adjunta de San Carlos indicó que, tras varias diligencias de investigación, la prueba técnica y testimonial no permitió evidenciar la responsabilidad de una persona por esos hechos. Por esa razón, el despacho remitió el expediente al Juzgado Penal, con una solicitud de desestimación.

“No obstante, la resolución fue apelada por la parte ofendida (se refieren al abogado de la familia de Anthonny), por lo que, ahora se está a la espera de la resolución del juez a cargo”, manifestaron en el Ministerio Público ante una consulta de La Teja.

Jairo Anthonny Zúñiga Vargas, de 33 años, murió al recibir dos puñaladas en la casa de su novia. Foto: Cortesía Carlos Zúñiga para La Teja

Mucho dolor

Kattia señala que Anthonny era el menor de seis hermanos, él vivía con su mamá en Ciudad Quesada y, además, era padre de una menor, hija de otra relación anterior.

Asegura que su hermano nunca fue una persona violenta y que más bien ellos le aconsejaron no tener una relación sentimental con Arias Carvajal, pues en apariencia, en otra ocasión ya lo habían perseguido con un cuchillo.

“Esto ha sido sumamente difícil por muchas razones, primero porque ellos quieren hacer ver a mi hermano como si hubiese provocado todo y después uno se pone a ver toda la investigación que se hizo y se da cuenta que no es así. Al principio nosotros ni sabíamos cómo habían pasado las cosas porque solo era lo que ellos decían, que mi hermano había provocado todo y a nosotros no nos quedó más que esperar hasta que en el OIJ nos dijeron lo que ellos descubrieron con la investigación, que mi hermano no provocó nada”, argumentó Kattia.

Además, asegura que siempre sienten su ausencia, sin embargo, en fechas especiales el dolor es más grande, tal como el pasado domingo 26 de mayo, día en el que Anthonny hubiese cumplido 34 años.

“Mi hermano no pasó Navidad con nosotros, el cumpleaños de él, por ejemplo, saber que dejó a una hija que no tiene a su papá.

“Lo peor es que al día de hoy, con todo lo que hay de pruebas, quieren solo archivar el caso”, señaló Kattia.

En barrio San Martín de Ciudad Quesada ocurrió la muerte de Jairo Anthonny Zúñiga Vargas, de 33 años. Foto: Archivo GN

LEA MÁS: Amor, traición y violencia: eso vivió joven papá antes de morir apuñalado en casa de novia

Quieren que todo quede claro

La hermana sostiene que la única denuncia que hay contra Anthonny la interpusieron el día del ataque y en la que alegaron violencia doméstica.

“La mamá del muchachito (se refiere a la exnovia del hermano) interpuso una denuncia en la que alega agresión doméstica, eso fue el día de los hechos, eso se dio el día que mi hermano estaba entre la vida y la muerte y hasta podría decir que ellos sabían que mi hermano había muerto, aunque no tengo la hora en la que puso la denuncia”, asegura Kattia.

Afirma que en la investigación, el OIJ señala que sí hubo violencia doméstica, pero que la víctima fue Anthonny. Ellos afirman que quieren que el caso llegué a las últimas instancias con el Tribunal Penal de San Carlos y con base a las pruebas que obtuvo el OIJ determinen quién y cómo fueron provocadas las dos puñaladas que cobraron la vida de Anthonny.