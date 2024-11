Familia de mamá desaparecida no sabe si cayó a río en San José o la empujaron

Fabiola Salazar Arrieta, de 35 años, fue vista por última vez la tarde del jueves 7 de noviembre anterior cuando salió de su casa a la pulpería que queda a escasos 75 metros de distancia en Plaza Víquez, San José; vive al frente de la iglesia Congregación cristiana.

Minutos después de que ella saliera hubo un fuerte aguacero e inició un temporal que no ha dado tregua en Costa Rica, Fabiola desapareció y desde entonces ha sido incertidumbre para su familia.

Fabiola Salazar Arrieta, de 35 años, fue vista por última vez la tarde del jueves 7 de noviembre anterior en Plaza Víquez, San José. Foto: Tomada de redes sociales

Ivannia Salazar, es hermana de Fabiola y afirmó que este domingo 17 de noviembre saldrán desde Hatillo 8 hasta la represa de Santa Ana buscando algún rastro de Fabiola, ellos aprovechan los momentos sin lluvia para rastrear cualquier punto.

Fabiola es parte de los cuatro desaparecidos que ha dejado este temporal, la versión que manejaron fue que ella cayó al río María Aguilar; no obstante sus allegados no tienen certeza de esa versión, pues no tienen testigos que digan que la vieron.

“Nosotros estamos en esa duda porque lo que nosotros sabemos es lo que la Cruz Roja dijo, que del 9-1-1 habían llamado porque una muchacha de nombre Fabiola se había resbalado en el río, pero no sabemos si fue que se resbaló o la empujaron. Porque las personas que estaban con ella que supuestamente eran dos más y nunca aparecieron”, señala Ivannia.

La Cruz Roja ha mantenido búsquedas en todo el país por las emergencias que ha dejado el temporal. Foto: Cruz Roja

En medio de toda esta incertidumbre denunciaron la desaparición ante el OIJ y afirman sentir impotencia de que ninguna autoridad les esté ayudando.

“Seguimos con la búsqueda todos los días, hasta debajo del agua la búscamos, no perdemos la fe de encontrarla, somos varios familiares que nos metemos a los ríos, escarbamos basura, todo lo que encontremos, la Cruz Roja solo nos ayudó el día de la desaparición y un día después.

“Entendemos que hay demasiadas emergencias, pero nos da angustia que no tenemos la ayuda de nadie, estamos angustiados, porque es una desesperación y una tristeza”, insistió.

De lo que la familia sí tiene certeza es que Fabiola pretendía comprarse un cigarro, ella estaba lavando ropa y andaba con medias, chancletas y una blusa larga, no creen que se haya ido de la casa, porque aseguran que era muy coqueta y solo a la pulpería salía por estar cerca.

La zona en la que dicen que ella cayó está a unos 800 metros de donde vive, es un lugar por la que no debía pasar y esto es lo que le extraña a la familia.

Fabiola se había quedado sin celular hace dos semanas porque se le había dañado, ella es mamá de un adolescente de 13 años y de una niña de 5 años.