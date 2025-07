Familia de motociclista al que dieron por muerto en accidente y “resucitó” clama por ayuda

Rodrigo Sandí se encuentra delicado y necesita la ayuda de donadores de sangre. Foto tomada de Facebook. (Faceb/Rodrigo Sandí se encuentra delicado y necesita la ayuda de donadores de sangre. Foto tomada de Facebook.)

La familia del joven motociclista, que fue dado por muerto en un accidente de tránsito, y que “resucitó” instantes después, está clamando por ayuda para que él pueda superar la difícil prueba que está afrontando.

Se trata de Rodrigo Sandí, de 27 años, quien la mañana del pasado martes sufrió un aparatoso accidente de tránsito en La Valencia de Heredia, cuando viajaba en motocicleta junto con una mujer, quien también resultó herida.

Al parecer, Sandí trató de esquivar un hueco que había en la carretera y eso habría causado que se estrellara contra un camión.

Irma Alvarado Jiménez, prima de Rodrigo, hizo una publicación en redes sociales en la cual indica que la familia necesita la ayuda de personas que puedan donar sangre para Rodrigo.

“Amigos, mi familia está pasando por una situación muy dolorosa. Mi primo ocupa otra cirugía y necesita urgentemente donadores. Él es el del accidente en moto de ayer (martes) en Heredia, que fue declarado muerto y luego le volvieron los signos vitales”, escribió en Facebook.

Según Alvarado, los donadores pueden presentarse al hospital San Vicente de Paúl e indicar que la donación es para Rodrigo Sandí. También señaló que se acepta cualquier tipo de sangre y para sacar cita se puede hacer al teléfono 2562-8189.

“Por si alguno hizo el intento de tratar de donar sangre y no pudo, pueden hacerlo en el Banco de Sangre de San José, poniendo los datos de Rodrigo, ya no solo en Heredia, él ya casi entra a cirugía de nuevo. El camino de recuperación, si así Dios lo permite, es largo, pero para él no hay nada imposible”, publicó Alvarado este jueves.

Extraña situación

El caso de Rodrigo causó sorpresa en todo el país, pues en un inicio, personal de la Cruz Roja declaró al muchacho como fallecido en la escena; incluso, lo taparon con una sabana blanca, pero, de un momento a otro, el motociclista se movió y se confirmó que estaba vivo.

Las imágenes quedaron grabadas por Noticias Repretel, que en ese momento informaba en vivo sobre lo ocurrido.

En La Teja le consultamos a la Cruz Roja sobre lo sucedido y dieron una explicación sobre por qué usaron la sábana blanca.

“Se aborda primero a la mujer en condición crítica; posteriormente, a una revaloración médica, se aborda al siguiente paciente al que, en un inicio, no se le perciben signos vitales”, dijo Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja.

En declaraciones posteriores, Arias dijo que no se declaró al paciente fallecido en ningún momento, pese a que antes habría aclarado que no tenía signos vitales.

Según se supo, la Cruz Roja habría abierto una investigación a lo interno para determinar qué fue lo que sucedió en este caso.