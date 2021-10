Familia de motociclista arrastrado por quebrada duda que cuerpo hallado sea de su ser querido

Los familiares del motociclista William Antonio Alfaro León, de 34 años, no solo están sufriendo por la muerte de su ser querido, sino que dudan de que el cuerpo hallado no sea el de su allegado.

Así lo dijeron Luis Alfaro y Fabricio Chaves, hermano y primo respectivamente de William, quienes siguen con la búsqueda de su familiar desde El Polvorón de La Garita hacia Turrúcares y lugares aledaños.

William fue visto con vida por última vez la tarde del pasado sábado 9 octubre, cuando iba en moto e intentó pasar por la calle El Polvorón, donde una quebrada creció y cubrió la carretera, por lo que cuando Alfaro intentó cruzar la corriente se lo llevó.

El pasado 11 de octubre encontraron un cuerpo en la represa de Cebadilla de Turrúcares, Alajuela, por lo que en un principio dijeron que se trataba de Alfaro, pero las autoridades informaron que será por medio de una autopsia que se confirme la identidad.

Los familiares siguen metiéndose en ríos y rastreando para ver si encuentran otro cuerpo. Foto: Cortesía familia Alfaro León Los familiares siguen metiéndose en ríos y rastreando para ver si encuentran otro cuerpo. Foto: Cortesía familia Alfaro León

Sin embargo, la duda los embargó aún más porque mencionan que un agente del OIJ les dijo que el cuerpo hallado estaba muy descompuesto para ser el de William, quien apenas tenía dos días de haber sido arrastrado por el agua.

“El muchacho del OIJ nos explicó que el cuerpo estaba muy deteriorado, nos dijo que con la experiencia de él ese cadáver tenía entre seis a siete días, igual no sabemos lo que pueda hacer la fuerza del agua, los golpes que provoca. El cuerpo que se encontró esta a once kilómetros de dónde él se cayó, estamos confundidos, pero esperamos algún día darle sepultura”, dijo Fabricio Chaves, primo de William.

[ Buscan a motociclista supuestamente arrastrado por corriente en La Garita, Alajuela ]

La familia quisiera que los resultados de autopsia sean rápidos, porque de no ser su pariente seguirán buscando hasta hallarlo y poder despedirlo.

“Nos dicen que los exámenes de ADN tardan entre dos a tres meses, pero sino es él, ¿qué vamos hacer?”, señaló el hermano Luis Alfaro.

William Antonio Alfaro León, de 34 años, iba para su casa cuando fue arrastrado por una cabeza de agua. Foto: Cortesía familia Alfaro León William Antonio Alfaro León, de 34 años, iba para su casa cuando fue arrastrado por una cabeza de agua. Foto: Cortesía familia Alfaro León

Agregó que durante esta semana no han descansado, incluso un día después del hallazgo del cadáver contaron con la ayuda del grupo Rescate Acuático Costa Rica, pero no siguieron por falta de equipo.

“El grupo que nos ayudó no puede seguir porque necesitarían un equipo más pesado, como por ejemplo lanchas y drones. En casa no hemos dormido y queremos respuestas, quisiéramos que esta frustración termine ya. De ser cierto que el cuerpo hallado es el de mi hermano entonces no seguiríamos arriesgando más vidas al meternos en ríos, pero el cuerpo está tan irreconocible por lo que nadie sabe si es mi ser querido. La estatura del cuerpo coincide con la de mi hermano, pero eso no confirma nada, nuestro temor es que los resultados sean negativos”, agregó Luis.

Los allegados hallaron algunas partes de la moto, entre estos una tapa roja, una parte de la manivela, mientras que de Alfaro encontraron el pantalón con la billetera y la camiseta de la empresa Pollos Pura Vida, para la que trabajaba.

El día del accidente, Alfaro iba para la casa, luego de terminar con su trabajo como chofer de camiones de la empresa.

William vivía en unión libre y aunque no tenía hijos, veía a la hija de su pareja como propia.