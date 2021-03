“Nadie dudó que esas personas son de la comunidad, pero por lo menos yo no las ubicaba. Aquí hay gente con esa costumbre de darle a los güilas con todo el odio del mundo, eso los niños no lo olvidan. La otra señora que iba con esa mujer tenía que haberle dicho que parara, pero, diay, aquí la gente a veces come gallina.