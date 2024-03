Esta es la triste historia del niño atleta que murió ahogado tras salvar a su abuela y tía

Keylor Durán de 12 años murió ahogado en playa Bejuco. Foto: Edrey Vargas entrenador. (Cortesía Edrey )

El cuerpo de Keylor Durán Díaz, de 12 años, fue encontrado la tarde de este domingo en playa Hermosa. Él salvó de morir ahogadas el Viernes Santo en playa Bejuco en Parrita a su abuelita y tía maternas, pero su familia ahora necesita ayuda para poder hacerle frente a los gastos del funeral.

Desde el día de la desaparición, sus padres y otros familiares se mantenían en la orilla de la playa para tratar de encontrarlo.

Keylor era atleta de la Asociación Deportiva de Flores en Heredia (ADAF Flores). Su entrenador Adrey Vargas nos contó la situación tan dura que están viviendo los familiares.

Vargas narró que los padres del menor, quien cursaba sétimo en el Liceo Samuel Saenz en Heredia, le dieron permiso a Keylor de ir a pasear con la tía y la abuelita. Ellos no habían llegado a su destino cuando decidieron ir a disfrutar un rato de dicha playa.

El menor estuvo desaparecido desde el Viernes Santo. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja)

“En esa playa ya el viernes había ocurrido otra emergencia; de hecho, un exatleta me comentó que el oleaje era terrible. Parece que ellos se metieron y Keylor le dijo a su tía que se salieran porque el mar estaba muy bravo, pero en cuestión de segundos, él se dio cuenta que su abuela y su tía eran arrastradas por la corriente y no podían salir, la abuelita ya no podía ni respirar”, relató.

“El papá de Keylor me cuenta que su hijo luchó por salvarlas a ellas, un surfista donde vio lo que pasaba le tiró la tabla y él logró que ellas se agarraran, cuando ya ellas iban en la tabla se dieron cuenta de que Keylor ya no estaba”, añadió el entrenador.

En la playa desde ese día se mantenia la búsqueda, el grupo de voluntario Brigada de Búsqueda y Rescate de Pérez Zeledón les colaboró y hasta llevaron una perrita rescatista que les indicó tres veces que el cuerpo estaba cerca.

“Ellos son una familia humilde, viven en Bajo Los Molinos en San Rafael de Heredia, ahorita necesitan solventar algunos gastos. Una señora de buen corazón les dio una parte, pero les falta otro monto bastante grande”, dijo el entrenador.

Los papás del muchacho están muy afectados; don Edrey asegura que él y los 80 compañeros de atletismo de Keylor están destrozados.

“Están inconsolables los muchachos porque él siempre los apoyaba”, dijo.

Keylor empezó a entrenar en junio del año pasado y ya había ganado varias competencias.

El joven empezó como seleccionado nacional U13 y ahorita estaba en U15 por sus buenas marcas.

Keylor Durán era un gran atleta y un joven muy soñador. Foto: Edrey Vargas, entrenador (Cortesía Edrey )

Además, fue campeón nacional de categoria U13 en pentatlón; subcampeón Centromericano en El Salvador en pentatlón, subcampeón nacional de campeón en campo traviesa U15.

“Estaba emocionado porque venían las eliminatorias para los juegos nacionales de este domingo en ocho. Era un joven inquieto, con mucha energía, un soñador.

El Miércoles Santo fue el último día que compartió con su equipo, y ese día aprovecho para decirle a su entrenador que su sueño más grande era ir a los juegos olímpicos.

“Estamos muy afectados, vienen días muy duros para nosotros”, dijo el entrenador.

Si usted desea ayudar a esta familia puede hacerlo al Sinpe Móvil 8967-6256 a nombre de Jennifer Díaz, mamá de Keylor.