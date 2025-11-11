Familia del joyero Raúl Talavera consigue justicia, pero no logra borrar el dolor

La familia del joyero Raúl Talavera Duarte, de 57 años, asesinado en un asalto, obtuvo justicia; sin embargo, el dolor causado por los asesinos para este hogar sigue siendo el mismo desde el día del mortal ataque.

Los jueces condenaron a dos sujetos de apellidos Fuentes y Flores como autores responsables del cruel crimen y les impusieron a cada uno 30 años en la cárcel.

Así consta en la sentencia 556–2025 del Tribunal Penal de Liberia.

La familia de Raúl estuvo en la sala de juicio y aunque encontraron justicia, el dolor nunca pasará, pues aseguran que perdieron a un gran esposo y papá.

Raúl Talavera murió en manos de asaltantes de joyería que fingieron ser repartidores de comida exprés en Liberia, Guanacaste. Foto: Tomada de redes sociales

“Aparentemente, los hombres idearon un plan para ejecutar un robo en una joyería en el barrio Los Cerros, en Liberia, Guanacaste, el cual incluía el uso de armas de fuego.

“Fuentes sería el encargado de trasladar hasta un lugar específico un bolso para repartir comida exprés y hacerles entrega a otras personas, quienes se identificarían como falsos repartidores para así pasar desapercibidos y no generar sospechas al momento de trasladarse hasta la joyería”, expusieron en la sentencia.

Agregaron que este sujeto, debió esperar en un sitio acordado, para que cuando las otras personas consumaran el robo y salieran en huida del sitio, recibir nuevamente el bolso y de esta forma continuar evadiendo la posibilidad de ser identificados.

Raúl Talavera fue atacado de muerte el lunes 22 de julio del 2024, cerca del mediodía.

Pistolero sigue por la libre

“Dos de las personas, quienes en asocio con los imputados planearon el plan, llegaron al lugar en una motocicleta, haciéndose pasar falsamente por repartidores de comida, en las afueras de la joyería.

“Portando armas de fuego ingresaron, uno de los hombres no identificado, mediante el uso de un arma de fuego, apuntó contra el ofendido Talavera, propietario del negocio, y lo amenazó; el agraviado de manera instintiva levantó su mano con la cual sostenía una herramienta de trabajo, ante lo cual el hombre con la intención de asegurar el resultado del robo, y con total desprecio por la vida le disparó”, señala la sentencia.

Además, quebraron los vidrios de las vitrinas de la joyería y se apoderaron de gran cantidad de joyas y relojes que se mantenían en exhibición.

Talavera recibió una herida en el tórax, la cual le ocasionó la muerte en el lugar.