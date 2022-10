Familia denunció a vacacionistas que habrían ‘allanado’ casa y golpeado a una mamá

Golpes en la cara y amenazas de tener armas de fuego fue lo que en apariencia sufrió una familia de Herradura, Jacó, por parte de unos hombres que supuestamente vacacionaban en la zona.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Jacó recibió la denuncia la noche de este viernes 30 de setiembre, sin embargo los hechos habrían ocurrió durante la madrugada de ese mismo día.

Las autoridades no tienen detenidos y señalan que el caso está bajo investigación.

Una mujer de nombre Rachell Chaves publicó en TikTok varios videos en los que contó los supuestos momentos de tensión que sufrieron, ya que al parecer frente a la casa donde ellos viven hay una casa que la alquilan para vacacionar y un grupo de hombres tenían un escándalo a altas horas de la madrugada, la Policía llegó y cuando se fueron comenzó la agresión.

Los hombres habrían llegado violentando la propiedad de la familia. Foto: Captura de pantalla

“A mi mamá dos sujetos le pegaron y le reventaron la cara, son las cuatro de la mañana y no aguanto la impotencia, no sé qué hacer, vivimos en la playa, al frente hay una casa de vacaciones, hay una gente paseando ahí desde hace varios días que no le importa que alrededor hay gente que trabaja, estudia y demás y hacen bulla”.

“Tipo doce (medianoche), una de la mañana se llama a la Policía, la Policía llega y como media hora después escuchamos (un escándalo) en el portón de nuestra casa, sacó mi teléfono para tener evidencias y pruebas...se enojaron porque llamaron a la Policía”, expresó la joven.

Los sujetos son investigados por el OIJ luego de recibir la denuncia en el OIJ. Foto: Captura de pantalla

Alega que los sujetos llevaban blocks y con estos golpearon el portón hasta dañarlo.

A la madre de familia le hicieron cinco puntadas en la frente, dijo Rachell en el video.

El caso fue denunciado 12 horas después de la agresión y de momento no hay detenidos por este caso.