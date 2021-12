Familia está desesperada por encontrar a su amada perrita Pulga

Pulga, perrita que se perdió el lunes 6 de diciembre en Alajuelita. Foto cortesía. Pulga es muy nerviosa y al parecer el sonido de unas bombetas hizo que se desorientara. Foto cortesía.

Don Will Muñoz y su familia están desesperados, pues desean encontrar lo antes posible a su amada perrita Pulga, que se escapó de su casa en Alajuelita, en San José.

La peludita, que tiene características muy similares a un doberman pinscher, se perdió la noche del pasado lunes 6 de diciembre en La Aurora de Alajuelita, específicamente en la urbanización Alajuelinda, cerca de la subestación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“Nosotros salimos un toquecito y la perrita salió y no nos dimos cuenta, el problema fue que ahí en la urba estaban jugando con unas bombetas y ahí fue cuando Pulga se desorientó y se perdió.

“Lo que no sabemos es si en ese recorrido de regresó a la casa alguien pudo agarrarla para rescatarla, aunque no es un lugar muy transitado por carros, pero pensamos que eso pudo haber pasado”, contó don Will.

Muñoz dijo que al enterarse de que la perrita no estaba en la casa revisaron las cámaras de seguridad y fue ahí cuando descubrieron que esta se había salido, por lo que de inmediato fueron a buscarla por toda la urbanización.

“Hemos hablado con todos los vecinos, también hemos puesto volantes por todos lados y hasta fuimos a lugares aledaños a la urba, pero hasta el momento no hemos tenido ningún resultado positivo”, añadió.

Don Will dijo que él y su familia están casi seguros de que alguien tuvo que llevarse a Pulga, porque la peludita es muy inteligente y siempre que salía encontraba el camino de regreso a casa.

“Tenemos unos familiares que viven cerca y cuando nosotros nos vamos la perrita por lo general se va para la casa de ellos, si hay alguien ahí le abren y ella se queda, y si no se devuelve solita a la casa”, explicó.

La ausencia de Pulga ha afectado mucho a la familia, pues la peludita tiene más de ocho años de estar con ellos.

“Nosotros pensamos en dos escenarios, el primero es que se la pudo haber dejado alguien que realmente rescata perros y le interesa cuidarlos, por lo que si fuera así estaríamos contentos de saber que está bien, pero el segundo escenario es el no saber si la perrita anda por ahí desorientada, si le pasó algo o si la atacó otro perro, eso es lo que nos preocupa, no saber qué le pasó”.

Si usted ha visto a Pulga o sabe quién puede tenerla no dude en contactar a don Will y a su familia a los siguientes números telefónicos: 7107-0296, 7072-0276 y 8405-5609.