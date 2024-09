Familia ha soportado con mucho dolor e indignación dos tragedias que la han marcado

Luis Felipe Centeno Cascante, de 33 años falleció cuando un joven le disparó a traición, su hijo menor tenía un añito cuando le arrebataron la vida. Foto: Ruddy Centeno (corte)

Una familia ha sido golpeada por la desgracia dos veces; primero el papá fue asesinado cuando cuidaba su pueblo, y su hijo, años después, desapareció y hasta la fecha no sé sabe qué ocurrió con él.

La vida de Luis Felipe Centeno Cascante, de 33 años, fue apagada de un balazo mientras estaba trabajando. Aún hoy, en Atenas, hay quienes recuerdan su alegría y su talento para cantar y tocar la guitarra, ya que él compartía su talento con todos los que estaban a su alrededor.

Luis Felipe falleció el 12 de setiembre de 1994 en el Hospital San Juan de Dios, producto de la herida que sufrió.

Su sobrino Ruddy Centeno lo rememora con mucho cariño y aunque han pasado 30 años de su muerte, su recuerdo lo acompaña.

“Mi familia era de Guanacaste; cuando yo nací todos se vinieron a hacer vida en Atenas de Alajuela. Mi abuelo (Juan Centeno) era conocido por las cajetas, y era un hombre muy emprendedor”, dijo Centeno.

Su familia no olvida a Luis Felipe Centeno Cascante. Foto: Ruddy Centeno

Ruddy aseguró que su abuelo decidió poner una empresa de seguridad en el centro y alrededores de Atenas.

“Mi tío le ayudaba a mi abuelo, ellos cuidaban el centro, el mercado y barrios aledaños, y también en el balneario El prado; era un negocio muy bueno y la gente agradecía porque se sentía protegida de saber que ellos andaban cuidando”, dijo.

El 11 de setiembre de 1994, Luis Felipe tenía libre, le tocaba ir a trabajar a su papá.

“Él le dijo a mi abuelo que él iba a ir a trabajar para que él descansará. Yo estaba pequeño, pero recuerdo algunas cosas”, dijo Ruddy.

El hombre estaba en El Prado, cuidando cuando llegaron un par de ladrones. Luis Felipe pudo capturar a uno de ellos, le puso las esposas y estaba esperando a que la Policía llegara.

“Mi tío lo conocía, era del barrio Río Grande y le dijo ‘quíteme las esposas, manda huevo’, y él lo soltó. Lo que mi tío jamás esperaba era que él tenía un arma pequeñita metida en los zapatos”, relató el sobrino

El joven le disparó a Luis Felipe en el estómago, cerca del ombligo, y se dio a la fuga, sin robarse nada.

En el centro de Atenas Luis y su familia son muy queridos. (Albert Marín)

El sospechoso se subió en un camión de pollos y don Juan Centeno, apenas supo que su hijo estaba herido, se fue con la policía para atrapar al sospechoso y lo sacaron del fondo del camión.

“Nosotros pensamos que ya se estaba recuperando y al día siguiente falleció. Ese joven acabó con la vida de mi tío, la esposa de Luis Felipe tenía varios problemas psicológicos que empeoraron y dejó a sus hijos sin su papá”, dijo el sobrino.

Según Ruddy, su tío era un señor alegre, jovial y muy extrovertido, le encantaba cantar; incluso, había participado en un programa llamado Fantástico.

Es más, hay un video de Luis Felipe cantando con Nel López en el parque de Atenas. En el pueblo era un personaje, le gustaba la música romántica, tipo plancha y su canción favorita era Señora mía de Sandro Giacobbe.

“Recuerdo que, cuando mi tío murió, para ir al cementerio hay una cuesta, y fue muy emocionante ver la cantidad de gente que nos acompañó para despedirlo, porque sentimos el cariño de todos, no necesitó ser famoso para ser despedido así.

Con la tragedia que tenía que enfrentar la familia, la empresa de seguridad fue cerrada de inmediato.

Don Juan y su esposa impidieron que el Patronato Nacional de la Infancia se llevaran a los cuatro hijos de Luis Felipe, porque su madre no podía hacerse cargo de ellos.

Ellos eran bien pequeñitos, tenían 5, 4, 3 y 1 año; dos de ellos eran solo hijos de Maribel, pero para el hombre todos eran sus pequeños. El bebé Luis Juan se soltó a caminar el día del funeral de su padre.

Luis Juan Arias Cordero hijo de Luis Felipe lleva mucho tiempo desaparecido. (Cortesía)

“Mi abuelo le hizo frente a la situación, los cuidó y los educó en memoria de su hijo. Tuvo que enfrentar el dolor de perder a su hijo mayor”, dijo.

Ruddy nos contó que el sospechoso era un menor de 17 años, y que solo estuvo preso un año, porque al cumplir los 18 años lo pusieron en libertad, ya que, según recuerda, los menores de edad en aquel entonces si cometían un delito salían al convertirse en adultos.

“Ese muchacho fue a cometer ese asalto por chingue porque no tenía ninguna necesidad, sus padres eran personas con recursos”, dijo Ruddy

Para él, en el caso de su tío la justicia les quedó debiendo porque el daño fue y sigue siendo muy doloroso para ellos.

A los hijos de Luis Felipe durante muchos años los abrazó el amor de su pueblo; por ejemplo, en Navidad llegaban regalitos, también les mandaban comida, uniformes y útiles escolares. En la comunidad no se les olvidaba que su padre murió cuidando de todos. Ellos crecieron bajo la protección de su familia y se convirtieron en personas de bien.

Nueva desgracia

La desgracia volvió a tocar a esta familia el 3 de abril del 2022, cuando Luis Juan de 29 años, el hijo al que Luis Felipe dejó con apenas un año de edad desapareció.

Ruddy nos contó que Luis era igualito a su papá y que su abuelo Juan Centeno veía en su nieto a su hijo, por eso cuando el hombre desapareció, al principio, no le dijeron nada, pero con los días empezó a preguntarles y tuvieron que decirle la verdad.

El día de la desaparición de Juan Luis se fue a repartir comida a los indigentes del parque Central de Alajuela, pues forma parte de un grupo que se llama “Gesto de Amor”, ya que siempre se apuntaba a servir a los demás.

Tras terminar la entrega de alimentos, sus amigos lo dejaron en la puerta de su casa, en Río Grande de Atenas, donde tenía un mes viviendo solo. Los vecinos, aparentemente, vieron a Luis fumando en la parada del bus que está a pocos metros de su casa. Había dejado la puerta abierta de par en par y hasta el cargador del celular pegado en el tomacorriente; es más, andaba en chancletas, pues su par de zapatos quedó intacto en la casa.

Don Juan Centeno murió con la duda de qué pasó con su nieto Luis Juan Arias Cordero (cortesía)

Una señora le dijo a la hermana del joven que un camión verde paró y un hombre agarró del cuello a Luis y lo montó a la fuerza.

Luis Juan es dueño de una empresita que hace construcciones y reparaciones en casas; su familia asegura que es bien trabajador y empunchado. Durante mucho tiempo la familia lo buscó los fines de semana, grupos de rescate les colaboraron, pegaron volantes y usaron las redes sociales para tratar de encontrarlo, pero todo fue en vano.

“Luis Felipe y Luis Juan eran como dos gotas de agua, para mi abuelo fue como volver a perder a Luis Felipe”, dijo Ruddy

Luis Juan Arias Cordero salió a fumar a una parada de bus y no lo vieron más. (cortesía)

El 3 de marzo del 2023, don Juan murió de un infarto a los 91 años.

“A Luis Juan tratamos de encontrarlo, pero nada, parece que se lo tragó la tierra; no encontramos ninguna pista y por más que lo buscamos y preguntamos al OIJ ya no dicen nada, pues el caso está metido en el archivo de una gaveta de escritorio, y hasta que no ocurra nada no lo van a volver a abrir porque la policía no encontró nada”, dijo Ruddy.

La familia guarda la esperanza de que Dios se va a encargar de que ellos puedan saber qué ocurrió con su familiar desaparecido.

Luis Felipe y sus padres fueron sepultados juntos.

Luis Felipe Cascante Centeno, así informaron los medios su caso. (Cortesóa)

En el caso de Luis Juan, el OIJ tiene la investigación abierta, pero los hallazgos no han sido importantes; además, por el momento a la familia no le ha tocado presentarse a reconocer ningún cuerpo a la Medicatura Forense. Una de las hermanas de Juan Luis siempre se mantiene atenta de los hallazgos para saber si podría ser o no su hermano.

Con una foto y un sentido mensaje en redes sociales, la familia recuerda a Luis Felipe y Luis Juan cada vez que se cumple un año.

Si usted sabe algo sobre el paradero de Juan Luis no tenga miedo, cualquier información por más pequeñita que sea puede ayudar. Así que llame al 8008000645.