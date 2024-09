Familia le cumplió deseo a joven tiktoker tica que fue asesinada junto a su amiga en un puente

Melannie Guevara y Daleysha Padilla solían grabar tiktoks juntas.

Melannie Guevara Cruz, de 21 años, le había hecho una petición muy especial a su familia hace algún tiempo, pues pese a que aún era muy joven, ella ya sabía qué quería que hicieran con sus restos una vez que partiera de este mundo.

Lamentablemente, los seres queridos de Melannie tuvieron que cumplir esa petición antes de lo que esperaban, pues el pasado fin de semana fue asesinada a balazos cuando se encontraba junto a su amiga Daleysha Padilla Miranda, de 21 años.

“A ella la enterramos el pasado lunes, al lado de su tita (abuelita), que ese era el sueño de ella. La abuelita siempre fue la que la crió y la cuidó, daba la vida por ella, por eso es que Melannie la amaba tanto. Ella (Melannie) a la mamá le dijo: ‘Mamá, cuando yo me muera quiero que me entierren con mi tita’, y con ella la enterramos”, dijo una familiar cercana que pidió que su nombre no fuera publicado.

“Ella fue una excelente hija, una excelente hermana, porque ella amaba a sus hermanos con el alma, igual ellos, por eso es que esta situación nos dejó destrozados”. — Familiar de Melannie Guevara.

LEA MÁS: Encuentran a dos jóvenes mujeres baleadas, sin vida y tiradas en la calle

Melannie y su amiga, Daleysha, fueron las dos muchachas que la madrugada del pasado sábado 14 de setiembre fueron encontradas sin vida, una al lado de la otra, en medio de un puente ubicado en Cerritos de Quepos, en Puntarenas.

Ambas jóvenes eran muy conocidas en la red social Tiktok, donde cada una contaba con más de 13 mil seguidores y realizaban publicaciones muy a menudo.

En cuanto a cómo ocurrió el doble homicidio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aún no cuenta con una versión clara de lo sucedido, pues la investigación inició una vez recibieron el reporte sobre el hallazgo de los cuerpos.

Melannie Guevara deseaba ser enterrada junto a su abuelita, deseo que su familia le cumplió.

“El reporte ingresó pasadas las cinco de la mañana, indicando que estas dos mujeres habían sido encontradas sin vida en vía pública en el sector de Cerritos, en Quepos. Agentes se trasladaron al lugar para realizar la revisión preliminar de los cuerpos, los cuales tenían heridas causadas por arma de fuego en las cabezas”, informó el OIJ ese día.

Lo que sí se tiene claro es que Melannie y Daleysha habrían sido asesinadas en ese puente, pues los investigadores que analizaron la escena encontraron varios casquillos de arma de fuego en el lugar.

Última conversación

La familiar de Melannie, quien era vecina de Barranca de Puntarenas, contó que la última vez que conversó con ella fue el pasado viernes e incluso habían quedado en hablar de nuevo más tarde, pero al final eso no sucedió.

“Yo hablé con ella por última vez a la 1:17 a.m., a esa hora me mandó el último mensaje, me puso “Buenas noches, mañana hablábamos, te amo”. Yo siempre me preocupaba por ella, siempre la pasaba llamando y preguntándole dónde estaba”, contó.

En cuanto al crimen del que fue víctima su ser querido, la mujer dijo que nadie en su familia entiende cómo le pudieron hacer algo así a Melannie, pues ella era una muchacha que no tenía problemas con nadie. Lo mismo dijo de Daleysha, a quien describió como una buena muchacha que era amiga de Melannie desde que eran niñas.

“Uno no sabe qué puede haber detrás de esto tan terrible que ocurrió. Ella estaba en Jacó, se fue donde la amiga, donde Daleysha y ahí estaban tomando en una casa, luego de eso realmente no sabemos qué fue lo que pasó”, dijo la familiar de Guevara.

Melannie actualmente no estudiaba ni trabajaba, sus seres queridos dijeron que eso no significaba que ella anduviera en malos pasos, como muchos han salido a decir cosas muy feas en redes sociales.

“Lo que queremos es que se limpie su nombre, porque muchas personas han salido a decir muchas cosas que no son ciertas, los que la conocimos sabemos la excelente hija, hermana y amiga que fue”.

LEA MÁS: Pastor ligado con narco pasó de predicar en iglesia sin paredes a realizar megaconstrucción

“Todo mundo puede decir que lo lamenta, que lo siente, pero nadie lo puede sentir más que nosotros y las personas que en verdad la amábamos.” — Familiar de Melannie Guevara.

Daleysha Padilla también contaba con más de 13 mil seguidores en Tiktok.

Justicia divina

Melannie es recordada por sus seres queridos como una muchacha noble y muy cariñosa, que como cualquier persona cometió errores, pero que destacaba por el amor que sentía por su familia y amigos.

“Ella fue una excelente muchacha, una excelente hija y sé que está en el cielo, porque Dios me la perdonó. No la perdonó porque matara a alguien o anduviera haciendo daño, sino por cosas que a veces cometen los jóvenes”.

La familia de la joven espera que las autoridades hagan justicia por lo que le hicieron a ella y a su amiga, sin embargo, su familiar aseguró que sus esperanzas están puestas en Dios, pues de la justicia divina nadie se salva.

“A la cárcel podrán ir y ahí van a estar mantenidos por el Gobierno, posiblemente nada les vaya a pasar, pero de la justicia divina nadie se escapa y deberán pagar por lo que hicieron, porque el que a hierro mata, a hierro muere”, sentenció la señora.

En medio del enorme dolor que sienten, los seres queridos de Melannie la recordarán como una luz que iluminó sus vidas.

“La mamá le decía que a donde ella fuera siempre iba a brillar, que no dejara que nadie le apagara su brillo, por eso es que ella era el brillo de toda nuestra familia y siempre será la estrella que más va a brillar en el cielo para nosotros”.