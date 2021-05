“Mi hijo nunca llegó al trabajo, pero nos dimos cuenta hasta este sábado que no regresó. Él tiene un año de casado y siempre acostumbra a llegar a las 6:20 de la mañana, pero eso no ocurrió. Mi nuera nos preguntó: ¿Qué le habrá pasado a Jonnathan que no ha llegado? Le dijimos que no sabíamos nada porque él tampoco nos había llamado”, relató el papá.