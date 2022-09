Familia llegó a Cambronero a buscar a una hermana que iba en el bus arrastrado

Cruz Roja, Bomberos y Fuerza Pública trabajan en la zona del accidente de Cambronero Carlos Herrera, de Cruz Roja, se refiere a las labores de este domingo, las cuales se reanudaron a las 5 a. m.

Misael Gómez Jiménez y a sus demás familiares de Abangares, Guanacaste, no han dormido nada luego de perder la comunicación con Jenny Gómez Jiménez, una de las pasajeras del bus arrastrado por un deslizamiento en Cambronero.

Él, junto a otros parientes, pasaron la noche del sábado en la zona del accidente a la espera de tener alguna noticia de su familiar.

“Vi las noticias, pero uno jamás se imagina que un familiar de uno está involucrado”.

“Como a las 9:30 de la noche (del sábado) me llamó mi hermana y me dijo: ‘Jenny iba en el bus, lo tomó en el puente Villa iba para San Buenaventura de Colorado’”, recordó Misael.

De inmediato corrieron para tratar de tener información sobre ella, pero hasta este domingo a las 9:30 a.m. siguen en medio de la incertidumbre.

Misael busca a su hermana Jenny Jiménez. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce)

“Inmediatamente me vine para acá, llegué como a las 10:30 de la noche, aquí amanecí, no he dormido nada, siendo solidario con mi hermana, con la esperanza de que Dios haga el milagro y nos la devuelva con vida, estamos a la voluntad del señor”, expresaba mientras trataba de tomar aire.

Contó que Jenny trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense (CAR), es madre de ocho hijos y dos de los muchachos juegan con Alajuela.

“Vive en Turrúcares, pero la familia es de Colorado, Abangares y todos los fines de semana viaja para allá porque tiene el resto de la familia ahí”.

“Ayer (sábado) iba para allá y dejó a los chiquillos con una hija de ella”, señaló el hermano.

Concluyó diciendo que han tratado de contactarla, pero no han tenido respuesta. Tienen la esperanza de encontrarla con vida, aunque también los invade el dolor al pensar en que es posible que reciban la peor noticia.

Con perros adiestrados buscan a más víctimas. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce)

“El teléfono sale apagado, todo el resto de la familia intenta comunicarse con ella, pero no hay forma”.

“En las listas de hospitales no está, esperamos que Dios haga la voluntad, pero también resignados de que no sé...”, señaló Misael, al quedarse sin palabras.

Esta tragedia sucedió el sábado a las 4:09 p.m. las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento y cuando cayó un bus y una moto fueron arrastrados.

Hasta este momento contabilizaban ocho hombres y una mujer sin vida.