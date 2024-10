Familia llora la pérdida de Tigre a quien tres asaltantes le quitaron su segunda oportunidad de vida

Victorino Gerardo Campos Cerdas, más conocido solo como Víctor o Tigre, de 65 años, amaba la vida y le gustaba trabajar como taxista informal.

Así lo recuerda su hermana María Ester Campos, quien comentó que hacía unos años lo habían asaltado y, por poco, le quitan la vida al amordazarlo en Buenos Aires, zona sur del país, donde trabajó por muchos años como transportista.

Foto: Tomada de redes sociales

“Anteriormente, él vivía en Buenos Aires y tenía un carro de carga y trabajaba legalmente con la placa, y hace como unos 20 años se fue a vivir a Quepos, donde era muy conocido en la comunidad.

“En Buenos Aires ya lo habían asaltado y lo dejaron medio muerto en un potrero, amordazado; a como pudo se soltó y se fue para el hospital, pero esta vez no pudo, pienso que esta vez lo tiraron vivo en el río y allí murió”, señaló la hermana en medio del dolor que enfrentan por perder a un ser querido.

Considera que a su hermano le quitaron la vida solo por hacerle el daño, para robarle, pues cuando lo encontraron no apareció ninguna pertenencia.

Don Víctor vivía junto con dos hijos en la comunidad de Matapalo de Quepos, y trabajaba en el centro de este cantón como taxista.

María Ester es vecina de Uvita de Osa y siempre mantenía contacto con su hermano por mensajes. A ellos les quedó pendiente otra visita de la que siempre planearon, pero no alcanzó el tiempo.

“Hablamos por WhatsApp muy seguido, teníamos meses de no vernos, porque él trabajaba y yo también. Nos poníamos de acuerdo en que él me iba a ir a visitar para ir a pescar, pero ya no podrá ser ese momento”, señaló con tristeza la hermana, quien recordó que la pesca era una de las actividades que más disfrutaba su ser querido.

Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

A Víctor lo vieron por última vez la noche del domingo 29 de setiembre anterior, cuando estuvo con un hijo esperando a que les salieran servicios de transporte; incluso, su hijo, que lleva el mismo nombre, le pidió que tuviera cuidado de no llevar a cualquier persona.

“Él era taxista informal, una persona trabajadora, muy honrada. Lo último que sabemos es que él estaba en la parada del hospital Max Terán de Quepos junto con uno de sus hijos y se fue a hacer un viaje. Como a las 10:30 de la noche le mandó un mensaje al hijo, en el que le decía que ya iba para la casa; el hijo le tomó el tiempo y vio que no llegaba y entonces se fue a buscarlo a Quepos”, indicó la hermana.

Al otro día, el lunes 30 de setiembre por la mañana, encontraron el carro abandonado en la calle conocida como La Inmaculada de Quepos.

“Creemos que eran tres maleantes, todo se lo robaron, no le dejaron ninguna pertenencia y el carro lo dejaron limpio, no dejaron nada, pero no sabemos y estamos esperando que las autoridades nos digan si tienen sospechosos”, dijo la hermana.

“El hijo le había dicho: ‘papi no se vaya tan tarde, vea que aquí es muy peligroso, no es a cualquiera que puede meter’”, recordó la hermana.

Ella agradece a todas las personas que se unieron a la búsqueda de Víctor, pero lamenta la forma en la que lo encontraron.

“Había unos baqueanos buscando y unos de ellos nos pararon cuando iban en un carro, nos preguntaban qué éramos de Víctor y les dijimos que su familia. Entonces, nos pidieron que fuéramos fuertes porque lo habían encontrado muerto”, detalló María Ester.

La hermana dice que Víctor fue amarrado, le pusieron un pañuelo en la boca, similar a la primera vez que lo habían atacado.