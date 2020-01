“El sábado él le dijo a mi mamá que los papás no son culpables de lo que hacen los hijos, ellos estaban en la casa y mi mamá no se dio cuenta en que momento se salió. Cuando llegó a buscarlo ya no estaba, no se llevó más que la cédula y el celular, lo hemos llamado un montón de veces, pero ya a las 5 de la tarde del lunes solo sonaba apagado”, dijo Castro.