Familia pide ayuda para encontrar a papá desaparecido en Guanacaste

La familia de don José Fernando Vargas Mora, de 70 años, más conocido como Paquito está muy angustiada pues el señor se encuentra desaparecido desde el viernes 7 de enero en Santa Cruz, Guanacaste.

Diego Vargas, hijo de don Paquito, nos contó que su papá tiene principio de Alzheimer y, además, toma tratamiento porque es diabético, por lo que están muy preocupados.

“Mi papá se fue el jueves con mis tías a pasear, estaba en calle Perro Loco en Paraíso de Santa Cruz. Él es de Orotina y recuerdo que ese día hablamos y estaba muy contento, el viernes cuenta mi tía que se levantó temprano regó la plantas y a eso de las 8:30 de la mañana iban para la playa, por lo que mi tía entró a ponerse unas sandalias y cuando salió ya mi papá no estaba, eso fue en cuestión de cinco minutos. Lo buscaron por todas partes y no lo encontraron, por lo que a mediodía me avisaron”, contó el hijo.

A Diego varias personas le han ayudado a buscar por toda la zona a su papá, pero hasta el momento no hay ninguna pista de dónde pueda estar.

Este domingo le recibieron la denuncia por su desaparición en el OIJ.

El hijo comentó que su papá se mueve por todo Orotina solito y en bus, y que está es la primera que se da una situación así, por lo que tienen la esperanza de que alguien lo vea y les avise.

Don Paquito viste una camiseta del equipo Milán de Italia, la cual es roja con negro, además Diego nos contó que anda renquito por que un tendón de una de sus piernas se le dañó.

Vargas trabajó toda la vida como conductor de bus y en su comunidad todo el mundo lo conoce.

Si usted ha lo ha visto o sabe dónde está puede llamar al 7218-6847 o directamente al OIJ al 800-8000645.