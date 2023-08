Familia pide ayuda para recuperar a perrito que se llevaron de su casa

Docki, perro sustraído de su casa en Pérez Zeledón.

Jennifer Varela y toda su familia están desesperados, ya que desean recuperar, lo más pronto posible, a su amado perrito “Docki”, el cual se llevaron de su casa en Pilar de Cajón, en Pérez Zeledón, el pasado domingo 13 de agosto.

Docki es un perrito de raza dachshund, mejor conocida como salchicha, que recién cumplió un año el pasado 2 de agosto y que al momento en que fue sustraído llevaba puesto un collar rojo.

Varela contó que Docki fue sustraído cuando ella y su familia no se encontraban en la vivienda, pues, al parecer, el perrito logró salirse de una parte de la casa en donde siempre lo dejaban.

“Cuando no puedo llevarlo conmigo o no estoy, a mi perrito lo dejo en la parte de atrás de la casa, que es un lugar seguro porque está cerrado, pero ese día llovió con truenos y le tiene pánico a eso, entonces no sé cómo salió.

“Docki estuvo en el patio de la casa jugando con otro perrito grande que tenemos, pero luego se le ocurrió salir por debajo del portón y fue en ese momento que un tipo lo persiguió y lo agarró”, contó.

Jennifer explicó que se dieron cuenta de esa situación al revisar las cámaras de seguridad, por lo que de inmediato salieron a buscar a su amada mascota.

En apariencia, en este carro se llevaron a Docki.

“En la pura salida de la calle está el puesto de un señor que vende pejibayes y él nos dijo que vio a ese hombre y le dijo que soltara al perro, porque sabía que yo era la dueña, pero en ese momento paró un carro gris a comprar pejibayes y ese sujeto les dio el perro a las personas del carro gris”.

El vendedor de pejibayes les explicó a las personas del carro que Varela era la dueña del perrito, incluso les dijo donde vivía.

“Ellos fueron en el carro a buscarme, pero como yo estaba se fueron con el perro. Yo no entiendo por qué no me han buscado más, si saben de donde es el perrito”.

La ausencia de Docki ha sido muy difícil de sobrellevar para Jennifer, pues contó que ha pasado días y noches llorando por el peludito.

La familia ofrece una generosa recompensa para la persona que les ayude a que Docki regrese a casa. Si usted ha visto a este perrito puede comunicarse con Jennifer a los teléfonos 8963-9933 y 8756-4961.