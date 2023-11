Familia que perdió todo por inundación: “Es una gran fortuna que sigamos juntos”

La familia de don Róger Molina Chacón lleva 13 días (se cumplen este domingo es 19 de noviembre) luchando por levantarse, luego de que las inundaciones que azotaron El Guarco de Cartago, la tarde del lunes 6 de noviembre, le arrebatan parte de su casa y todas sus pertenencias.

Él nos contó que los días no han sido fáciles, pero el apoyo de muchas personas, amigos y familiares les han hecho la carga menos pesada.

La casa de don Róger colapsó. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Don Róger vive en una de las 400 casas que sufrieron daños en Tobosi y San Isidro de El Guarco. Cada vez que la emergencia viene a su mente se siente afortunado de poder tener a su esposa embarazada y a sus dos hijos, de 5 y 20 años, con vida.

Sus hijos tuvieron que salir por una ventana que luego desapareció, cuando él y su esposa, quienes estaban trabajando, lograron llegar a la casa, ya no había nada qué hacer, la fuerte corriente del agua se había llevado todo.

Personas de buen corazón les ayudaron a cerciorarse que sus hijos estaban en un lugar seguro después de semejante susto.

“La verdad es que uno no puede creer lo que pasó porque yo tengo más de 30 años y jamás había visto algo así, ni jamás espere que ocurriera, fue demasiado lo que llovió ese día, la casa de mi papá también sufrió daños, y la de mi vecino la tuvieron que deshabitar y ahora ellos están con los hijos mientras algo se soluciona”, comentó don Róger.

Las familias han pasado días muy duros. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las fuertes lluvias de ese día provocaron el desbordamiento de ríos como el Coris, Purires y el Tablón, y la mayor parte de afectaciones se registraron en El Guarco, en comunidades como barrio Corazón de Jesús, Barranca, El Tablón. Todo lo que ocurrió ese día quedó plasmado en la memoria de los vecinos que no dejan de ver cómo salir adelante.

Don Róger se gana la vida como conductor de camión y asegura que desde que se dio la emergencia no ha podido salir a trabajar porque ha ido limpiando y haciéndole arreglos a la casa, el agua se llevó el muro de contención y la pared trasera de la vivienda, donde está el cuarto de sus hijos y la cocina.

“No nos ha faltado Dios ni tampoco ayuda, yo no creo que de aquí a que este año termine pueda volver a salir a trabajar en el camión porque tengo que reparar los daños, pude poner como una pared provisional, mi esposa tiene seis meses de embarazo, va a tener un niño y ella trabaja en una casa. Usted sabe que cualquier arreglo es caro, algunos amigos y familiares vienen ratitos y me ayudan, pero tienen que ir a sus trabajos, yo les agradezco mucho esa ayuda”, dijo.

El afectado asegura que “es una gran fortuna que sigamos juntos”, pero confiesa que no puede dejar de sentir tristeza y dolor de ver cómo quedó la casa.

“Esta casita hace seis años que la construimos y no la pudimos terminar, entonces cada vez que llegaba una platita o cuando se podía le íbamos haciendo algo para que se viera bonita, lo último era que la cocina la estábamos agrandado, y en segundos nada quedó.

El afectado asegura que el IMAS les ayudó para que compraran electrodomésticos y algunas de las cosas básicas que perdieron. Pero desconocen si recibirán alguna ayuda extra para reparar la casita.

Los afectados poco a poco tratan de levantarse.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Estamos, como dicen, volviendo a empezar de cero”, dijo.

Doña María Rodríguez, otra de las afectadas, aseguró que ella siente mucha tristeza de ver todos los daños que sufrió ella y que sufrieron en su casa.

“Por dicha en ese momento yo no estaba, sino me muero, a mí el susto me hubiera matado, pasan y pasan los días y uno tiene la angustia de cómo va reparar tantos daños, yo me ganaba la vida haciendo postres y repostería y me quedé sin cocina, se me dañó lo poquito que tenía”, dijo.

Los afectados aseguran que están esperando poder salir adelante pronto y que lo ocurrido solo quede como un mal recuerdo del pasado.