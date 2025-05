Familia teme que joven cocinero que desapareció en Monteverde fue víctima de una maldad

La familia del joven Jeremy Zidane Chavarría Coulson, de 24 años, asegura sentir temor de pensar que él fue víctima de un posible crimen.

Jeremy Zidane Chavarría Coulson de 24 años amaba cocinar. (oij/cortesia)

Jeremy estuvo desaparecido desde el 30 de abril y sus aparentes restos fueron encontrados en un guindo en Monteverde el lunes pasado.

Su tía materna, Priscila Coulson, nos contó la angustia tan terrible que viven desde que el muchacho desapareció, la familia ahorita está a la espera de si la prueba de ADN realizada a los huesos encontrados corresponden con el de sus familiares.

LEA MÁS: Adulto mayor en fuga fue arrestado y deberá cumplir condena por grave delito contra menores

“Sabemos que es él, se manejaba solo una persona desaparecida en Monteverde, y si tenían (los restos) parte de la ropa que llevaba ese día”, dijo la tía.

Jeremy salió de su casa en Monteverde el 30 de abril, donde vive con su mamá, su hermanito de dos años y su padrastro para reunirse con varios amigos, incluso hay videos de seguridad que lo ubican con varias personas.

La familia buscó donde fueron encontrados los restos, pero por lo pronunciado de la pendiente no lograron bajar. Foto: Cruz Roja (OIJ)

“Desde esa noche que él no llega a la casa de la mamá, ya era preocupante porque si él se hubiera quedado en algún lado él hubiera llamado a informarle a la mamá. Mi sobrino era un muchacho bueno y responsable”, dijo la tía.

Un grupo de rescate de la Cruz Roja encontró los restos. (OIJ/cortesía)

Los familiares empezaron a buscarlo por todas partes y a preguntar, pero no había ninguna respuesta, por eso el 6 de mayo interpusieron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial.

“De hecho, por cuenta de la familia se pidió cámaras en el pueblo, muchas supuestamente estaban borrando los vídeos, otros comercios no quisieron colaborar directamente con la familia hasta que el OIJ llegara con la solicitud”, asegura la tía.

LEA MÁS: A joven de 25 años lo mataron de una forma despiadada esta madrugada

El pasado 18 de mayo la familia buscó en La Colina de Monteverde, en el mismo guindo donde la Cruz Roja y el OIJ dio el 26 de mayo con los restos, cuando pidieron apoyo de expertos en rescate para revisar la pronunciada pendiente.

La línea de investigación de los agentes del OIJ los llevó hasta ese sitio, sin precisar detalles.

“Nosotros hicimos búsqueda en ese mismo guindo, pero como era demasiado profundo, no logramos ver nada, nos sorprende que a supuestos 18 días de muerto no había zopilotes rondando ni mal olor de ahí. Es extraño todo, hay muchas preguntas sin respuestas, quizá el tiempo y mientras avance la investigación se sepa algo más concreto, esperamos que las autoridades de verdad lleguen a esclarecer lo sucedido”.

El OIJ investiga el caso desde el 30 de abril. (oij/cortesia)

Priscila insiste que su sobrino no iba a ir solo hasta ese lugar, menos que es un guindo, por lo que ellos temen que pudo ser víctima de la maldad.

“No podemos creer que fue que él se resbaló solo ahí, eso no puede ser posible, aunque el OIJ no ha determinado nada porque aún sigue abierta la investigación, creemos que alguien le pudo hacer daño, aunque nos sorprende porque enemigos no tenía”, comentó la tía.

Jeremy estaba sin trabajo desde hacía poco tiempo, él era cocinero y trabajó en una marisquería en Monteverde.

“A él le gustaba mucho la cocina, aprendía muy rápido, era muy inteligente, se desenvolvía superbién en su trabajo”, comentó Priscila.

La familia llegó a vivir a Monteverde hace apenas dos años, ellos son oriundos del Carmen de Guadalupe.

“Él era muy amoroso con la mamá, con nosotros, nos quedó una comida pendiente, él pensaba venir a cocinar acá donde mi mamá (su abuelita) a Upala, arroz con camarones y otros platillos de marisquería”, comentó.

LEA MÁS: Amigos fueron asesinados mientras conversaban

Añadió:" era amoroso, servicial, dispuesto ayudar siempre".

A la familia de Jeremy ahorita solo le queda esperar a que los investigadores les indiquen si se confirman los resultados de ADN y también se logre establecer la causa de muerte.

LEA MÁS: Tranquila caminata de turistas terminó con un aterrador hallazgo en Cartago

“Solo hay que esperar a que las autoridades hagan su trabajo y si hay alguien culpable que proceda con lo que corresponde. Por lo menos ya lo encontramos y no vamos a vivir con la zozobra de no saber qué pasó con él”, concluyó la tía.